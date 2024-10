Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Dieter Burdenski. Der frühere Nationalspieler ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren in Bremen gestorben. Der Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler von Werder Bremen absolvierte zwölf Länderspiele im Tor der A-Nationalmannschaft, zudem lief er neunmal für die deutsche B-Nationalmannschaft auf. Schon Dieter Burdenskis Vater war Nationalspieler, Herbert Burdenski lief fünfmal im DFB-Trikot auf.

Dieter Burdenski feierte sein Debüt im Tor der Nationalmannschaft am 8. Juni 1977 in Montevideo beim 2:0 Deutschlands über Uruguay. Burdenski nahm mit dem DFB-Team an der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien und der Europameisterschaft 1984 in Frankreich teil.

Völler: "Ein wunderbarer Mitspieler"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der gemeinsam mit Dieter Burdenski in der Nationalmannschaft und für Werder Bremen spielte, sagt: "Dieter Burdenski war ein herausragender Torwart und wunderbarer Mitspieler, der Werder Bremen tief geprägt hat. Als jahrelanger DFB-Torhüter gehört er in die Reihe der großen deutschen Torhüter. Die Nachricht von seinem Tod hat mich und uns alle beim DFB tief schockiert. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie."

Mit 444 Bundesligaeinsätzen hat Burdenski in seiner aktiven Laufbahn mehr Partien in der höchsten Spielklasse absolviert als jeder andere Werder-Spieler. Insgesamt 582-mal stand er im Tor der Bremer. 1988 gewann er mit Werder die Deutsche Meisterschaft.