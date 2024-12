Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet am heutigen Donnerstag (ab 18 Uhr) in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2026. Zum Auftakt steht ein Auswärtsspiel in Rumänien an, die Partie überträgt der rumänische Verband hier im Livestream auf seiner Webseite.

"Wir freuen uns, dass es in der EM-Qualifikation endlich losgeht, es stehen für uns direkt zwei vorentscheidende Spiele an", sagt Bundestrainer Marcel Loosveld. "Bevor am 18. Dezember in Trier gegen Zypern vor ausverkaufter Kulisse unser Heimauftakt stattfindet, liegt unser klarer Fokus gegen einen starken Gegner heute darauf, Punkte aus Rumänien mit nach Hause zu nehmen."

Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2026 in Lettland und Litauen trifft Deutschland in Hin- und Rückspiel neben Rumänien und Zypern auf die Ukraine. Lediglich der Erstplatzierte der Vierergruppe ist direkt für die Endrunde qualifiziert. Die besten acht Gruppenzweiten der insgesamt zehn Qualifikationsgruppen spielen in einer Playoff-Runde die verbleibenden vier EM-Tickets aus.

Die Spieltermine in der EM-Qualifikation

12. Dezember 2024 (ab 18 Uhr), EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland

18. Dezember 2024 (ab 18.30 Uhr), EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena, Tickets hier erhältlich)

4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland