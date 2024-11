Rekordpokalsieger FC Bayern München trifft im Topspiel des Achtelfinales des DFB-Pokals 2024/2025 auf Vorjahressieger Bayer Leverkusen, RB Leipzig in der Neuauflage des Pokalfinales 2023 auf Eintracht Frankfurt. Außerdem wurde Arminia Bielefeld, dem letzten im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten, Bundesligist SC Freiburg zugelost.

Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Ziehungsleiter und "Losfee" André Schnura, der durch seine Auftritte als Saxophonist während der UEFA EURO 2024 bekannt wurde.

Ausgetragen werden die Spiele am 3. und 4. Dezember 2024, Viertelfinale (4./5. Februar und 25./26. Februar), Halbfinale (1./2. April 2025) und das Finale im Olympiastadion in Berlin am 24. Mai finden im kommenden Jahr statt.

Das DFB-Pokalachtelfinale

Bundesliga gegen Bundesliga

FC Bayern München - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

2. Bundesliga gegen Bundesliga

Werder Bremen - SV Darmstadt 98

Karlsruher SC - FC Augsburg

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart

2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga

1. FC Köln - Hertha BSC

3. Liga gegen Bundesliga

Arminia Bielefeld - SC Freiburg