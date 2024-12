DFB-Pokal: Drei Viertelfinalspiele live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Drei Begegnungen werden dabei live im Free-TV übertragen, Sky überträgt wie immer alle Partien live.

Die vier Viertelfinalspiele werden wie bereits in der Vorsaison an vier unterschiedlichen Terminen ausgetragen. Zum Auftakt überträgt am Dienstag, 4. Februar (ab 20.45 Uhr), die ARD das Südduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. Einen Tag später am Mittwoch, 5. Februar (ab 20.45 Uhr), ist die ARD für das rheinische Derby zwischen Meister und Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Zweitligist 1. FC Köln wieder auf Sendung.

Nach drei Wochen Unterbrechung wird das Viertelfinale am Dienstag, 25. Februar (ab 20.45 Uhr) mit dem Duell des letzten verbliebenen Drittligisten, Arminia Bielefeld, gegen den SV Werder Bremen live im ZDF fortgesetzt. Die abschließende Partie am Mittwoch, 26. Februar (ab 20.45 Uhr) zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg wird exklusiv bei Sky gezeigt.

Das Viertelfinale im Überblick

Dienstag, 4. Februar 2025

VfB Stuttgart - FC Augsburg (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Mittwoch, 5. Februar 2025

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Dienstag, 25. Februar 2025

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

Mittwoch, 26. Februar 2025

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)