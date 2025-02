DFB-Pokal der Frauen: Hier laufen die Viertelfinalspiele live im TV und Stream

Acht Teams sind noch im Rennen um den DFB-Pokal der Frauen - sie alle möchten am Mittwoch (ab 18.30 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Finale in Köln machen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Pokalviertelfinale der Saison 2024/2025 im FAQ.

Wer ist noch im Rennen?

Neben dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem aktuellen DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg stehen mit der TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen noch weitere vier Teams aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga unter den letzten Acht. Dazu kommen die beiden Zweitligisten Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach.

Wer überträgt die Partien des Viertelfinales?

Sky zeigt - als Einzelspiele und in einer Konferenz - die Bundesligaduelle zwischen der TSG Hoffenheim und Pokalsieger VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen sowie Meister FC Bayern München und Tabellenführer Eintracht Frankfurt live, ebenso die Zweitligabegegnung zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Die Topbegegnung Bayern gegen Frankfurt wird zusätzlich in der ZDF-Mediathek kostenfrei gestreamt.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Die Halbfinalpartien sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen 2024/2025

Bundesliga - Bundesliga

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (Mittwoch, 12. Februar, ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen (Mittwoch, 12. Februar, ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 12. Februar, ab 18.30 Uhr, live bei Sky und auf zdf.de)

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 12. Februar, ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

