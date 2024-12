Die deutschen Fans hatten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gründe zum Jubeln. Insgesamt erzielten die DFB-Frauen 44 Treffer in diesem Kalenderjahr. Das Tor des Jahres 2024 geht dabei auf das Konto von Laura Freigang. Beim 6:0-Auswärtssieg gegen die Schweiz in Zürich setzte sie sich mit ihrem Treffer zum 4:0 an die Spitze. Nach einer präzisen Flanke von Pia Wolter verwandelte Freigang den Ball per Direktabnahme unhaltbar ins linke untere Eck. 37 Prozent der fast 28.000 Stimmen fielen auf das Tor der 26-jährigen Offensivspielerin. Das Voting fand über den Instagram-Kanal der Frauen-Nationalmannschaft in Zusammenarbeit mit dem Fan Club Nationalmannschaft statt.

Auf Platz zwei landete Giulia Gwinn mit ihrem Tor zum 2:0 in Wembley gegen England, das 24 Prozent der Stimmen erhielt. Den dritten Platz sicherte sich Jule Brand, deren 2:0 im Heimspiel gegen Österreich in Hannover auf 21 Prozent der Stimmen kam.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de gratulieren Laura Freigang zum Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres und bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Abstimmen.