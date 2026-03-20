Der DFB-ePokal powered by ERGO steuert auf sein großes Finale zu: Am heutigen Freitag und Samstag findet auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main die entscheidende Phase des weltweit größten nationalen Pokalwettbewerbs im eFootball statt. Während heute die Viertelfinalpartien in einem nicht-öffentlichen Rahmen ausgetragen werden, öffnen sich am Samstag die Türen für Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) stehen die Halbfinalpartien und das Endspiel auf dem Programm - mit einem Preisgeld von insgesamt 65.000 Euro.

Für die Runde der besten acht Teams haben sich Bayer 04 Leverkusen, der FC St. Pauli, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, RBLZ Gaming International, Titelverteidiger Fokus x Delay Sports, die FC St. Pauli eAcademy und MBCeSports qualifiziert.

Als Host der Veranstaltung führt auch wie die Jahre zuvor Robby Hunke durch das große Finalevent. Größen der Creator-Szene sind ebenfalls vor Ort: Gamerbrother, TisiSchubech, Faro, Der KC, Mirza Jahic, Ebru und unser Content-Creator Bene. Sie begleiten das Event mit spannenden Kommentaren, Analysen und interaktiven Challenges.

Finaltag live auf Twitch

Hier sind Tickets für die Veranstaltung am Samstag erhältlich. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Event live auf dem offiziellen Twitch-Kanal des DFB via dfb_official zu verfolgen. Neben hochklassigem eFootball erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Coke Originals und Original Wagner Pizza sorgen für die passende Stärkung, während in der EA Sports-Fotobox unvergessliche Erinnerungen festgehalten werden können. Wer folgt auf Titelverteidiger Fokus x Delay Sports und krönt sich zum neuen Champion? Seid live dabei - vor Ort oder auf Twitch!

Weitere Informationen zum DFB-ePokal powered by ERGO gibt es hier.