Borussia Mönchengladbach krönt starke Saison: Erster Titel im DFB-ePokal powered by ERGO

Borussia Mönchengladbach hat Geschichte geschrieben: Die Fohlen sind erstmals Sieger im DFB-ePokal powered by ERGO. Im Finale setzte sich das Team gegen RB Leipzig durch und belohnte sich für eine konstant starke Saison mit dem größten Erfolg im deutschen eFootball.

Der Triumph kommt nicht überraschend: Borussia Mönchengladbach hatte sich bereits im Viertelfinale am Freitag in starker Form präsentiert und kontinuierlich auf Topniveau gespielt. Mit souveränen Auftritten und entscheidenden Siegen gegen hochklassige Konkurrenz aus Leverkusen und Hamburg kämpften sich die Fohlen am Samstag bis ins Finale des DFB-ePokals powered by ERGO.

Dort wartete mit RB Leipzig und einer der erfolgreichsten Klubs der Szene. Doch Gladbach hielt dem Druck stand und zeigte im entscheidenden Moment die nötige Qualität. Der Triumph zahlt sich auch finanziell aus: Die Spieler sichern sich insgesamt 30.000 Euro Preisgeld.

Ausverkauftes Haus und besondere Atmosphäre in Frankfurt

Das Finalevent am DFB-Campus in Frankfurt war ein voller Erfolg! Vor ausverkauftem Haus verfolgten rund 500 Zuschauende die Spiele live vor Ort. Für beste Unterhaltung sorgten die Hosts Robby Hunke, GamerBrother und TisiSchubecH, die mit viel Expertise und Entertainment durch einen abwechslungsreichen Nachmittag führten.

Zahlreiche Jugendmannschaften aus der Region rund um Frankfurt waren angereist, um das Event hautnah mitzuerleben. Die besondere Mischung aus eSports auf Topniveau und emotionaler Live-Atmosphäre machte den DFB-ePokal powered by ERGO einmal mehr zu einem echten Erlebnis. Auch abseits des Spielfelds wurde den Fans einiges geboten: Aktivierungen der Partner ERGO, Coca-Cola und Original Wagner Pizza sorgten für zusätzliche Highlights und rundeten das Eventerlebnis ab.

Starke Reichweite durch Twitch-Übertragung

Für alle, die nicht vor Ort sein konnten, wurde das Finalevent umfassend auf Twitch übertragen. Die interaktive Einbindung und der direkte Austausch mit der Gaming-Community machten die Übertragung zu einem besonderen Erlebnis, in dieser Form einzigartig im Kosmos des DFB. Auch der Twitch-Chat wurde ins Geschehen integriert: So wurden die Zuschauenden durch die Möglichkeit, bei Spielen vor Ort mit abzustimmen und sich die Chance auf Preise zu sichern, aktiv eingebunden und konnten so auch zuhause Teil des DFB ePokals powered by ERGO werden und die Emotionen des Finaltags live miterleben.

Ausführliche Berichterstattung, Ergebnisse und weitere Informationen zum DFB-ePokal powered by ERGO gibt es jederzeit auf dfb-efootball.de. Aktuelle Einblicke, Highlights und Content rund um den Wettbewerb finden Fans zudem auf dem Instagram-Kanal @dfb_esports.