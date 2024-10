Zweites Highlightspiel der FC-Frauen im RheinEnergieStadion

Erstes Highlightspiel in der Rückrunde der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Am Sonntag, 10. März (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), trifft der 1. FC Köln am 15. Spieltag im RheinEnergieStadion auf den SV Werder Bremen. Nach dem Rekordspiel mit 38.365 Fans gegen Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison 2023/2024 ist es der zweite Auftritt der FC-Frauen auf großer Bühne vor heimischem Publikum. Karten gibt es ab sofort im Ticket-Onlineshop des 1. FC Köln.

Bereits in der Hinrunde traten am 4. Spieltag beide Mannschaften im wohninvest WESERSTADION gegeneinander an. Die Partie vor 21.508 Fans konnte der SV Werder Bremen mit 3:0 für sich entscheiden. Für das Highlight-Spiel im RheinEnergieStadion wirbt der 1. FC Köln mit dem Motto "Kölsche Mädche spielen, wo sie wollen" vielfältig für das Fußball- und Familienfest mit namhaften Musikacts und zahlreichen Aktionen.

Tickets ab 5 Euro

Tickets gibt es ab sofort im Ticket-Onlineshop des 1. FC Köln. Die Tickets kosten in sechs Preiskategorien zwischen acht Euro im Stehplatzbereich (ermäßigt fünf Euro) und 20 Euro in der besten Sitzplatzkategorie. Familienkarten (zwei Erwachsene, zwei Kinder unter 16 Jahren) gibt es in der Kategorie IV für 33,50 Euro und in der Kategorie V für 25 Euro. Die Familienkarten können über den FC-Ticketshop unter fc-tickets.de gebucht werden.

Gruppen ab elf Personen erhalten in den Kategorien IV bis VI den ermäßigten Preis. Gruppenkarten können per E-Mail an service@fc-koeln.de bestellt werden. Beim Kauf bis zum 16. Dezember 2023 erhalten alle Fans mit dem Code KOELSCHEMAEDCHEZPBSKZ 20 Prozent auf alle Tickets (außer VIP).

Dauerkarteninhaber wurden bereits über den Umgang mit Ihrer Dauerkarte informiert. Falls hierzu oder zu weiteren Themen Fragen bestehen, können sich Fans jederzeit per E-Mail an service@fc-koeln.de.