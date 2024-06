Zweiter Test: U 20-Frauen heute gegen Australiens U 23

Test eins geglückt, Test zwei folgt: Die deutschen U 20-Frauen spielen bei ihrem WM-Vorbereitungslehrgang in Schweden heute (ab 18 Uhr) in Växjö gegen die U 23 Australiens. Der erste Test war der Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter an gleicher Stelle am Mittwoch beim 3:2 (0:2) gegen die U 23-Auswahl Polens geglückt. Letzter Gegner beim Länderspieldreierpack ist am Dienstag (ab 19 Uhr) an selber Stelle die U 23 der Gastgeberinnen.

"Athletisch ist Australien sehr gut, es wird viele Umschaltmomente geben", sagt Kathrin Peter. "Es wird ein temporeiches und ganz anderes Spiel, aber das war im Hinblick auf die WM ja auch die Idee".