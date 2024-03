Zweimal Rückstand wettgemacht: Remis gegen Kroatien

Die deutschen U 17-Junioren sind mit einem Remis in die 2. Runde der EM-Qualifikation gestartet. Das Team von Trainer Michael Prus trennte sich im portugiesischen Viana do Castelo in einem turbulenten Spiel mit vier Strafstößen 3:3 (2:2) von Kroatien.

Cenny Neumann von RB Leipzig drehte die Partie binnen neun Minuten per Doppelpack (12., 20.), nachdem ein verwandelter Foulelfmeter von Mislav Cutuk schon nach fünf Minuten das 0:1 bedeutet hatte. Dem Ausgleich durch Roko Vojvodic vor der Halbzeit (34.) ließ Cutuk in der 56. Minute erneut per Foulelfmeter das dritte kroatische Tor folgen. Ebenfalls vom Punkt sorgte Francis Onyeka von Bayer Leverkusen für den Endstand (73.). Adin Licina bot sich in der 90. Minute mit dem vierten Elfmeter der Partie gar die Chance auf den Siegtreffer, der Mittelfeldspieler vom FC Bayern München scheiterte aber am kroatischen Keeper.

"Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen"

"Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen, haben dann aber eine tolle Moral gezeigt und phasenweise richtig guten Fußball gespielt", sagte Michael Prus. "Ein Sieg wäre am Ende nicht unverdient gewesen, aber wir haben den Gegner mit Fehlern auch zum Toreschießen eingeladen, mussten selbst für die Tore viel investieren. Wir sind mit der Leistung nicht unzufrieden und wenn wir die eine oder andere Sache besser machen, bin ich für die weiteren Spiele optimistisch".

Am Samstag (ab 12 Uhr MEZ) geht es im Estádio Municipal dos Arcos de Valdevez gegen Irland, bevor es am Dienstag (ab 12 Uhr MEZ) zum letzten Spiel gegen Gastgeber Portugal im Municipal Stadium Famalicão kommt. Die acht Gruppensieger in der Eliterunde sowie die besten sieben Zweitplatzierten qualifizieren sich neben Ausrichter Zypern für das kontinentale Turnier auf der Mittelmeerinsel vom 20. Mai bis 5. Juni.