Zwei Varianten: Aufstiegsspiele zur 3. Liga offiziell terminiert

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag eine Anpassung des Rahmenterminkalenders für die aktuelle Saison 2022/2023 verabschiedet. Ergänzt wurden die offiziellen Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen den Vertretern der Regionalligen Bayern und Nordost.

Dabei wurden zwei Varianten berücksichtigt. Sollte keiner der beiden Teilnehmer an den Aufstiegsspielen das Finale im Landespokal erreichen, wird das Hinspiel am Donnerstag, 1. Juni 2023, ausgetragen. Heimrecht hat dabei gemäß der vorgenommenen Auslosung im DFB-Spielausschuss der Vertreter der Regionalliga Nordost. Das Rückspiel würde am Montag, 5. Juni, beim Meister der Regionalliga Bayern stattfinden.

Sollte mindestens einer der an den Aufstiegsspielen beteiligten Klubs im Finale seines Landespokalwettbewerbs stehen, verschieben sich die Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Die erste Partie wäre dann am Mittwoch, 7. Juni 2023. Das Rückspiel würde am Sonntag, 11. Juni, folgen. Die genauen Anstoßzeiten der einzelnen Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, ebenso wie mögliche Liveübertragungen.

Finaltag der Amateure am 3. Juni

Die laufende Saison in der Regionalliga endet am Wochenende 27./28. Mai. Der Finaltag der Amateure, an dem wieder alle 21 Landespokalendspiele ausgetragen und in einer Livekonferenz bei der ARD gezeigt werden sollen, ist für Samstag, 3. Juni, angesetzt. Am Abend schließt sich das DFB-Pokalfinale in Berlin an.

Der Beschlussfassung des DFB-Präsidiums zu den Aufstiegsspielen war eine Abstimmung zwischen den betroffenen Regionalliga-Trägern sowie die Zustimmung zu deren Terminvorschlag durch den DFB-Spielausschuss vorausgegangen. Alle weiteren Inhalte des Rahmenterminkalenders 2022/2023 bleiben von der Anpassung unberührt.

So funktioniert die Aufstiegsregelung zur 3. Liga

Ein festes Direktaufstiegsrecht in die 3. Liga haben die Meister der Regionalligen Südwest und West. Von den Meistern der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern steigt in einem jährlich rotierenden System jeweils ein Meister direkt auf. Im Vorjahr war dies der Vertreter der Regionalliga Bayern (SpVgg Bayreuth).

Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden Playoffspiele. Vor einem Jahr setzte sich dort der VfL Oldenburg (Nord) gegen den Nordost-Meister BFC Dynamo durch. In dieser Saison treffen turnusgemäß Nordost und Bayern aufeinander.

[dfb]