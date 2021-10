Zwei Monate WM-Pause: Rahmenterminkalender 2022/2023 fix

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Rahmenterminkalender der Männer für die Saison 2022/2023 verabschiedet. Enthalten darin ist eine rund zweimonatige Spielpause im Winter für alle deutschen Profiligen und den DFB-Pokal aufgrund der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022, die von 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen wird.

Den Startschuss der kommenden Spielzeit gibt im deutschen Profifußball die 2. Bundesliga am Freitag, 15. Juli 2022. Eine Woche später eröffnet die 3. Liga ihre Saison am Freitag, 22. Juli. Der Auftakt in der Bundesliga erfolgt vom 5. bis 7. August 2022.

Dazwischen, vom 29. Juli bis 1. August, wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Am selben Wochenende, am 30. Juli, steht der Supercup auf dem Programm, in dem der dann aktuelle Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger aufeinandertreffen. Aufgrund dieser Terminierung finden die beiden Partien der ersten DFB-Pokalrunde mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer erst am 30. und 31. August statt.

15 Bundesliga-Spieltage bis zur WM-Pause

In der 3. Liga sind bis zur Winterpause zwei Wochenspieltage angesetzt, am 9./10. August und am 8./9. November. Die Bundesliga (8./9. November) und 2. Bundesliga (8. bis 10 November) sind Anfang November ebenfalls unter der Woche im Einsatz. Die zweite Runde im DFB-Pokal findet bereits am 18./19. Oktober statt.

Mit dem Montagsspiel der 3. Liga am 14. November 2022 und dem Beginn der FIFA-Abstellungsperiode gehen die Profiligen in Deutschland in eine neunwöchige Pause. Bis dahin hat die Bundesliga 15 Spieltage, die 2. Bundesliga und 3. Liga jeweils 17 Spieltage absolviert.

Wiederbeginn am 13. Januar

Den Anfang im Jahr 2023 macht die 3. Liga am 13. Januar. Die Bundesliga folgt am Wochenende darauf (20. bis 22. Januar) und lässt im Anschluss unmittelbar einen Wochenspieltag folgen (24./25. Januar). In der 2. Bundesliga geht es ab 27. Januar 2023 weiter. Die dritte DFB-Pokalrunde verteilt sich auf den 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023, Viertel- und Halbfinale sind für den 4./5. April und 2./3. Mai geplant. Das DFB-Pokalfinale steigt am 3. Juni 2023, eine Woche nach Abschluss der Saison in Bundesliga (27. Mai), 2. Bundesliga (28. Mai) und 3. Liga (27. Mai).

Der Beschluss des Rahmenterminkalenders 2022/2023 durch das DFB-Präsidium erfolgte auf Vorlage des DFB-Spielausschusses.

[jb]