"Zurück ins Spiel": Leitfaden für Amateurvereine aktualisiert

"Zurück ins Spiel" - der Restart in den Spielbetrieb ist auch im Amateurfußball nahezu bundesweit erfolgt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinen Regional- und Landesverbänden hierzu bereits im Juli einen Leitfaden mit den wichtigsten Regeln für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Amateurfußball umfassend bearbeitet und um Leitplanken für den Restart des Spielbetriebs erweitert. Nun fließen die ersten Erfahrungen und neue Erkenntnisse in die aktualisierte Version ein. "Zurück ins Spiel" soll allen Amateurvereinen helfen, den Rahmen für die Erarbeitung der notwendigen individuellen Lösungen vor Ort zu schaffen.

DFB-Präsident Fritz Keller und der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch schreiben in einem gemeinsamen Vorwort: "In dieser Ausnahmesituation wollen wir Ihnen damit eine Orientierung geben, wollen Wege zeigen, wie Fußball im Amateurbereich wieder im Wettbewerb gespielt werden kann - natürlich immer vorbehaltlich der Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden. Die schrittweise Freigabe des Trainingsbetriebs in ganz Deutschland war ein erster großer Schritt, nun ist die Rückkehr ins Spiel gefolgt. Lassen Sie uns als Fußball weiter gemeinsam vorangehen, verantwortungsvoll und vernünftig."

Individuelle Lösungen für jeden Verein als Basis

Die wichtigste Botschaft ist und bleibt, dass der Schutz der Gesundheit immer an erster Stelle steht. Zudem sind die aktuell gültigen, lokalen Verfügungen, die sich innerhalb der Bundesländer unterscheiden, immer maßgeblich. Ihnen ist zwingend Folge zu leisten. Die in "Zurück ins Spiel" aufgeführten Hinweise können von den behördlichen Verordnungen zum Teil abweichen. Unter Beachtung der lokalen Vorschriften, Gegebenheiten und Strukturen der Vereine sind daher individuelle Lösungen zu finden und umzusetzen, die jeder Verein auf sich und die örtlichen Gegebenheiten passend zuschneidet. Der neue Bearbeitungsstand der Broschüre inkl. der zugehörigen Vorlagen bietet hierfür weiterhin das Gerüst und wichtige Orientierungsgrundlagen, die bei Bedarf weiter aktualisiert werden.

Die Broschüre ist in elf Kapitel unterteilt. Allgemeine Hygieneregeln bilden die Grundlage, darauf folgen Hinweise zum Vorgehen bei Verdachtsfällen sowie positiven Befunden. Vor allem dieser Aspekt ist einer der wichtigsten neuen Inhalte, so soll den Vereinen Sicherheit im Umgang mit der Gesundheit der Spieler*innen und Vereinsmitarbeiter*innen gegeben werden. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die grundsätzliche Gefahr einer Ansteckung während des Trainings-/Spielbetriebs im Freien eher gering ist. Dies legen unterschiedliche Studien und Untersuchungen nahe. Demnach betrifft die größte Bedeutung im Infektionsschutz die Einhaltung der Maßnahmen rund um das Spielfeld.

Die organisatorischen Vorgaben sowie die Hinweise zur Einteilung der Sportstätte in unterschiedliche Zonen haben sich bislang als praktikabel und gut umsetzbar bewiesen, sodass sie auch weiterhin Bestandteil des Leitfadens sind. Kleinere Anpassungen in der neuen Version helfen weiter dabei, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Broschüre zum kostenlosen Download

Die allgemeinen Hinweise zum Trainingsbetriebs inklusive Trainingstipps unter gegebenenfalls veränderten Voraussetzungen mit Abstandsregelungen bleiben ebenso im Leitfaden enthalten wie allgemeine Anmerkungen und Vorgaben für den Spielbetrieb. Der Umgang mit Vertragsspieler*innen sowie bezahlten Trainer*innen, bei denen im Sinne des Arbeitsschutzes zusätzliche Bestimmungen zu beachten sind, ist ebenfalls auch in der aktualisierten Version der Broschüre zu finden.

Ausgangslage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen, Regelungen und Empfehlungen ist die Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Dennoch kann es immer wieder zu einem lokal erhöhten Infektionsrisiko kommen. Um darauf vorbereitet zu sein und die Fortführung von eines risikominimierten Trainings- und Spielbetriebs zu ermöglichen, wird im Bereich "Einschätzungen zum Infektionsrisiko" eine Empfehlung für verstärkte Hygienemaßnahmen gegeben.

"Zurück ins Spiel" gibt es ebenso wie dazugehörigen Vorlagen zum kostenlosen Download auf DFB.de, auf FUSSBALL.DE sowie auf den Websites der Regional- und Landesverbände.

