ZDF und RTL übertragen März-Länderspiele

Die deutsche Nationalmannschaft startet im März mit zwei Landerspielen gegen hochkarätige Gegner ins EM-Jahr - und wie gewohnt können Fans, die es nicht in die Stadien schaffen, vor dem TV-Bildschirm dabei sein. Der Auftakt gegen Vizeweltmeister Frankreich in Lyon wird am 23. März (ab 21 Uhr) live im ZDF übertragen. Das Heimspiel gegen die Niederlande drei Tage später am 26. März (ab 20.45 Uhr) in Frankfurt am Main zeigt RTL.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es die letzte Gelegenheit, vor der EM-Kadernominierung im Mai einen Eindruck von seinen Spielern zu gewinnen. Tickets für das Spiel in Frankfurt gegen die Niederlande gibt es hier.

[dfb]