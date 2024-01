Tickets fürs Niederlande-Spiel in Frankfurt

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Heimländerspiel des EM-Jahres am 26. März (ab 20.45 Uhr) in Frankfurt am Main auf die Niederlande. Wer die DFB-Auswahl live erleben möchte, kann sich nun sein Ticket sichern. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten für die Partie im Deutsche Bank Park werden in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 100 Euro erhältlich sein (ermäßigt 18 bis 80 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in der günstigsten Sitzplatzkategorie und soweit verfügbar jeweils 10 Euro.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können Tickets über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen.

Drei Tage vor dem Länderspielklassiker in Frankfurt trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 23. März (ab 21 Uhr) in Lyon auf den zweimaligen Europameister und aktuellen Vizeweltmeister Frankreich. Weitere Infos zum DFB-Ticketing gibt es im FAQ.

