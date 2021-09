Wolfsburg besiegt Bordeaux knapp

Der VfL Wolfsburg hat das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den französischen Meisterschaftsdritten Girondins Bordeaux 3:2 (2:1) gewonnen. Im Rückspiel in Bordeaux am 8. September (ab 19 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot den knappen Vorsprung verteidigen.

Die Wolfsburgerinnen gaben von Beginn an den Ton an und hatten nach einem schweren Patzer der Gästeabwehr durch Ewa Pajor (3.) gleich eine Großchance. Doch Girondins stellte bei Kontern die VfL-Abwehr ein ums andere Mal vor Probleme. Eine tolle Kombination führte in der 13. Minute dann aber doch für die Führung durch Pajor.

Cardia schockt die "Wölfinnen"

Doch der Jubel war noch nicht verhallt, als die Französinnen durch Katja Snoeijs (14.) zum Ausgleich trafen. Es ging weiter hin und her, wieder mit dem besseren Ende für den VfL. Nach einem erneuten Abwehrschnitzer schoss Jill Roord (19.) zur erneuten Führung ein.

Dominique Janssen stellte gegen weiter aggressiv dagegenhaltende Gäste in der 60. Minute zwar per Kopf auf 3:1, doch nach dem zweiten Gegentreffer durch Mickaella Cardia (70.) verschlechterte sich die Ausgangslage für das zweite Duell wieder.