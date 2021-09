3:0 beim FC Rosengard: TSG siegt im Hinspiel

Die TSG Hoffenheim hat das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation beim FC Rosengard 3:0 (1:0) gewonnen. Tine de Caigny (28.), Laura Wienroither (71.) und Chantal Hagel (90. + 3) erzielten auf dem Kunstrasenplatz in Malmö die Hoffenheimer Treffer - damit hat das Team von Gabor Gallai vor dem Rückspiel in Sinsheim am Mittwoch, 8. September (ab 19 Uhr), beste Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase.

Bereits in der vierten Minute hatte die TSG die erste Chance, in Führung zu gehen, Sarai Linder (4.) scheiterte aber an Teagen Micah im Rosengarder Kasten. 15 Minuten später zielte die später verletzt ausgewechselte Isabella Hartig (20.) etwas zu weit rechts. Dann gingen die Kraichgauerinnen in Führung: Nach einem Missverständnis in der schwedischen Abwehr schaltete de Caigny am schnellsten und schloss eiskalt ab. Die Gastgeberinnen zeigten sich wenig geschockt, Ria Oling (35., 45.) verzog aber gleich zweimal aus der Distanz.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zog der schwedische Rekordmeister das Tempo noch einmal an. Doch Hoffenheim stand hinten sicher und ließ gegen den erfahrenen Gegner kaum etwas zu. Im Gegenteil: Knapp 20 Minuten vor dem Abpfiff fasste sich Wienroither ein Herz und hämmerte den Ball aus 25 Metern ins rechte Eck - Traumtor. Im Anschluss machte Rosengard viel Druck, schnürte den Dritten der abgelaufenen Bundesligasaison in der eigenen Hälfte fest. Doch Hoffenheim überstand diese Druckphase und konterte in der Nachspielzeit. Aus enormer Distanz lupfte Hagel den Ball gefühlvoll über die aus ihrem Tor geeilte Micah hinweg und markierte den 3:0-Endstand.

[sid/mha]