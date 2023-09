Wolf: "Wir wollen auf die Überholspur"

Hanno Balitsch: "In diesen Spielformen kann jedes Kind in seinem Tempo wachsen"

Hannes Wolf ist seit knapp sechs Wochen neuer DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung. Nun hat Wolf, gleichzeitig U 20-Trainer, mit U 21-Chefcoach Antonio Di Salvo und U 18-Trainer Hanno Balitsch über den Kinder- und Jugenfußball sowie die "Trainingsphilosophie Deutschland" gesprochen. Die wichtigsten Aussagen auf DFB.de.

Hannes Wolf über...

... die bisherige Arbeit des Kompetenzteams: Wir wollen für die Menschen greifbar sein. Wir wollen und müssen unsere Themen veröffentlichen. Denn wir möchten die Menschen an unserem Weg teilhaben lassen. Wenn man darüber redet, wird man besser. Wir haben schon jetzt einen wunderbaren Einfluss auf die Vereine - in der Spitze wie in der Breite. Wir haben Stützpunkttrainer fortgebildet. Mit Hanno und Toni bin ich ja schon über Jahre hinweg im engen Austausch. Bei einer Veranstaltung zuletzt in Nürnberg waren wir im Austausch mit den Trainern und haben dort unser Konzept vorgestellt: in Theorie, Praxis und Theorie. Wir haben darüber gesprochen, trainiert und im Anschluss wieder gesprochen. Das Ergebnis ist, dass sich die Trainer in allen Altersklassen wünschen, dass so trainiert wird. So haben wir eine Stringenz im Training in ganz Deutschland. Eine solche Stringenz brauchen wir über den ganzen Weg hinweg, um top, top, top zu werden. Wir benötigen dieses Training mannschafts- und altersübergreifend. Es gibt schon ein Umdenken in Deutschland. Wir sind schon auf dem Weg, aber wir wollen auf die Überholspur.

... die "Trainingsphilosophie Deutschland": Wenn jemand richtig gut werden soll, um "top of the pops" zu sein, reicht nicht dreimal die Woche Training. Mit unserem Angebot wünschen wir uns, dass diese Möglichkeit geschaffen wird. Dass Kinder die Möglichkeit haben, jeden Tag Sport zu machen. Damit schaffen wir wunderbare Möglichkeiten. Es gibt so viele Kinder, die leistungsbereit sind. Die wollen wir unterstützen. Mit dem neuen Training in den verschiedenen Variationen ist die Förderung auf allerhöchstem Niveau gewährleistet. Und es heißt nicht, dass wir nicht mehr auf große Tore spielen wollen. Wir schaffen durchs neue Training Widerstandsfähigkeit, die Spieler müssen sich durchsetzen. Wir benötigen eine gute Atmosphäre im Training, die Leistung fordert und fördert. Die kleinen Spielformen sind essenziell für unser Spiel, weil die Kinder viel öfter den Ball haben. Wenn wir an der Realität vorbeitrainieren, haben wir keine Chance. Wir können nicht so tun, als hätten wir es in den vergangenen Jahren gut gemacht.

... die Kritik am neuen System: Die Kids sind kulturell geprägt. Sie haben das Spiel mit Ergebnissen und Tabellen gelernt. Mit den vielen Feldern ist es ja gar nicht möglich, alles zu erfassen. Aber nun ist es gut, dass sie viel öfter den Ball haben. Das ist essenziell. Dass die Kinder nach dem großen Spiel fragen, ist völlig normal. Und das Training heißt ja auch nicht, dass man nicht mehr Sechs-gegen-Sechs spielen darf. Aber die Entwicklung der Spieler wird deutlich zunehmen, wenn wir viel mehr in den kleinen Formaten spielen. Das ist eindeutig, das sollten wir nicht ignorieren. Wenn wir die neuen Vorgaben an den Spieltagen umsetzen, bekommen wir viel, viel mehr als das, was wir verlieren, wenn wir Tabellen nicht mehr haben. Das Ganze ist auch gut für die Eliteförderung.

... die Umsetzung an der Basis: Wir gehen einen ganz wunderbaren Weg. Wir haben schon jetzt so viele Menschen erreicht. Wir bilden die ganze Zeit fort, wir machen fast täglich irgendwo eine Fortbildung. Wir bekommen das Thema komplett unter die Leute. Es gibt ganz viel Offenheit, und ich empfinde das Brett, das es zu bohren gilt, als gar nicht so dick. Wir sind auch viel schneller , als wir denken. Wir haben die Zustimmung der Nachwuchsleistungszentren, mit denen sind wir im Austausch. Wir wollen das Konzept zusammen weiterentwickeln. Es ist ein Miteinander, es wird nicht so lange dauern. Aber es soll auch nachhaltig sein. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel. Wenn wir es insgesamt neu lernen, werden wir in jeder Generation großartige Spieler haben. Wir haben auch jetzt gute Spieler, aber vielleicht nicht in der Breite wie andere Nationen.

... Fehler der Vergangenheit: Wir haben an den Realitäten vorbeitrainiert. Deshalb haben wir auch Positionen verloren. Das können wir nun ändern.

... Herausforderungen: Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel. Wir müssen auch zum Beispiel an die Ganztagsschulen ran. Die jungen Menschen sind abhängig von uns Erwachsenen, die das Training top anbieten. Früher hat ein durchschnittliches Training gereicht. Doch perspektivisch müssen wir schauen, wie wir den Sport in die Schulen und den offenen Ganztag hineinbekommen. Wir müssen die nächsten Schritte machen. Themen, die wir zusätzlich sehen, sind Ballbeherrschung und Schulen. Allein die Tatsache, dass sich die Menschen öffentlich mit dem Thema auseinandersetzen, ist ein Riesengewinn. Wir wollen eine Bildungsoffensive starten. Wir freuen uns riesig über die Debatte. Der ganze Weg wird entscheidend für den sportlichen Erfolg sein. Wo müssen wir top sein? Im U 20-Bereich. Unsere Referenz ist der Profibereich. Unser dortiger Talentepool ist zu gering. Wir müssen es den ganzen Weg über top machen und den aus biologischer Sicht noch nicht so weiten Spielern Zeit geben, die Entwicklung kommt dann etwas später. Nicht die Entwicklung des Einzelnen, sondern die als gesamte Mannschaft ist wichtig. Es sind alle gefordert, alles neu zu entdecken. Dann kommt eine bessere Entwicklung für junge Menschen heraus. Das ist sportübergreifend so - und hängt auch von der Nettospielzeit der Spieler ab.

... wissenschaftliche Begleitung der Trainingsphilosophie: Die Wissenschaft liefert genau die gleichen Erkenntnisse. Wir gehen komplett Hand in Hand, wir kommen bei den gleichen Themen raus - bei der Spitzenförderung und der biologischen Entwicklung. Das ist gut für uns, wir argumentieren aber trotzdem lieber aus der Praxis heraus.

Antonio Di Salvo über...

... seine Erfahrungen als Trainer im Kinderfußball: Mein Sohn spielt bei einem kleinen Verein. Dort habe ich mir alles angeschaut und mir gesagt: Es gibt viele Sachen, die zu verändern sind. Die generelle Struktur hat nicht gepasst. Ich wollte mich selbst da reinfuchsen. Dann habe ich die Mannschaft trainiert. Die Realität bei den meisten Vereinen in Deutschland ist, dass sie zu wenig Platz zur Verfügung haben. Was kann man da machen bei der Platzproblematik? Andere Spielformen: Drei-gegen-Drei, Vier-gegen-Vier. Ich habe gesehen, wie viel Spaß, Intensität und Freude es bringt. Dribblings und Zweikämpfe: Ich habe gesehen, dass sich die Kinder so weiterentwickeln. Die Intensität ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass wir anders trainiert haben, haben wir Elemente des Spiels verloren: Ballsicherheit unter Druck, die Zweikampfführung ist uns etwas abhanden gekommen. Man weiß auch nicht, auf welcher Position ein Spieler einmal landet. So wird in der Trainingsphilosophie alles trainiert. Zudem ist es Realität, dass Eltern, die Trainer sind, von der Arbeit kommen und nicht die Zeit haben, sich mit dem Training zu beschäftigen. Umso wichtiger sind die neuen Trainingsformen, weil sie die eigene Kreativität fördern.

... Varianten des neuen Trainings: Im Vier-gegen-Vier ohne Rückpass hat man gesehen, dass sich die Spieler die Eins-gegen-Eins-Situationen suchen müssen. Der Stürmer steht mit dem Rücken zum Gegner, muss sich behaupten und eindrehen. Im Aufwärmbereich werden Finten trainiert. Es muss immer unter Druck gehandelt werden. Das ist eine perfekte Form des Trainings. Aber es sind auch Anpassungen möglich. Zum Beispiel mit einem Rückpass, wonach dann geschossen werden darf. Dadurch wird die Kreativität gefördert.

... eine Veranstaltung mit Trainern in Nürnberg: Das Feedback war überragend. Sie haben gesehen, dass es in den Spielformen, je nach Regeln, hochtaktisch vorgeht, ohne dass man die Taktik groß erklären muss. Die Trainer wollen, dass die U-Trainer so trainieren.

Hanno Balitsch über...

... die "Trainingsphilosophie Deutschland": In diesen Spielformen kann jedes Kind in seinem Tempo wachsen und wird so besser. Wir wollen den Kids Spaß vermitteln. Wir haben den Anstoß gegeben, wir stellen aber alles auf den Prüfstand und können nach Erfahrungswerten aus der Praxis andere Empfehlungen geben. Wir haben viele Ideen, wir hinterfragen Dinge. Aber wir glauben, dass wir auf einem guten Weg sind.

... die Herausforderung für die Trainer: Die Spielformen fordern vom Coach aufgrund der Aktionsdichte, dass schnell ein neuer Ball aufs Spielfeld kommt. Bei den kleinen Spielformen ist nicht viel Vorwissen nötig. Es ist entscheidend, dass wir Trainern die Scheu nehmen. Es ist nicht schwierig, die Spielformen zu organisieren. Sie müssen die Spieler dazu animieren, zusammen anzugreifen und gemeinsam zu verteidigen. Daran wachse ich auch als Trainer.

