Wörns mit 22 Spielern nach Dänemark

Das Ende einer zweijährigen Reise: Für die Junioren des Jahrgangs 2005 steht zum Saisonabschluss das letzte Länderspiel in der U 19-Nationalmannschaft an. Am 22. Mai (ab 17.30 Uhr) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns im Rahmen eines fünftägigen Lehrgangs auf Dänemark. Für den Vergleich im dänischen Haderslev hat Wörns 22 Spieler nominiert.

"Unser Lehrgang mit dem Länderspiel gegen Dänemark stellt den Abschluss des zweijährigen Zyklus' mit dem 2005er-Jahrgang dar", sagt Wörns. "Mit Dänemark haben wir einen starken Gegner, von dessen Qualität wir uns bereits im vergangenen Jahr bei zwei Heimspielen überzeugen konnten. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir auf jeden Fall noch einmal alles geben werden, um einen erfolgreichen gemeinsamen Abschluss haben."