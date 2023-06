WM-Vorbereitung: Minge, Wamser und Kössler nachnominiert

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Janina Minge (SC Freiburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) für den ersten WM-Vorbereitungslehrgang der Frauen-Nationalmannschaft vom 20. Juni bis 28. Juni in Herzogenaurach und das Länderspiel am 24. Juni (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Offenbach gegen Vietnam nachnominiert.

"Wir haben uns dazu entschieden, drei Spielerinnen für den ersten Lehrgang nachzunominieren, um auf einen größeren Pool an Spielerinnen zurückgreifen zu können", so Voss-Tecklenburg. "Denn in den ersten Tagen fehlen uns fünf Spielerinnen des FC Bayern München. Zudem wollen wir auch auf die Belastung der Wolfsburgerinnen in den vergangenen Wochen entsprechend Rücksicht nehmen."

[sa]