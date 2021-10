WM-Qualifikation: Ann-Katrin Berger fällt aus

Ann-Katrin Berger kann aufgrund einer Verletzung nicht an den beiden WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag, 21. Oktober (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de), in Tel Aviv und am Dienstag, 26. Oktober (ab 16:05 Uhr, live in der ARD), in Essen teilnehmen. Die Torfrau des FC Chelsea hatte sich beim Champions League-Spiel ihres Klubs gegen Juventus Turin verletzt.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete auf eine Nachnominierung. Somit trifft sich die DFB-Auswahl am Montag mit 23 Spielerinnen in Düsseldorf zur Vorbereitung auf die beiden Partien.

Eintrittskarten für das Heimspiel in Essen sind ab sofort auf tickets.dfb.de erhältlich.

[as]