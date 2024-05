Wiegmann mit 24 Spielerinnen gegen USA

Zum Saisonabschluss gibt's für die jüngsten deutschen Nationalspielerinnen ein echtes Highlight: Die U 15-Juniorinnen empfangen in ihrem letzten Länderspiel der laufenden Saison am 11. Juni (ab 16 Uhr) im Sportpark Blanke in Nordhorn die Auswahl der USA. Für die Partie hat DFB-Trainerin Bettina Wiegmann 22 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen berufen.

"Ein Spiel gegen die USA ist immer eine spannende Herausforderung", sagt Wiegmann. "Es ist eine Gelegenheit, sich zu messen, zu wachsen und sein Können unter Beweis zu stellen. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist groß, es wird sicherlich ein interessantes und lehrreiches Match für alle Beteiligten."

Tickets für das Duell mit den Amerikanerinnen können im DFB-Ticketportal erworben werden. Sitzplätze kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro), Stehplätze sind für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) erhältlich. Für größere Gruppen gibt es zudem ein besonderes Angebot: Für Bestellungen ab zehn Personen kostet eine Eintrittskarte nur 4 Euro.

[dfb]