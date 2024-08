Werder-Frauen gegen Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion

Das erste Highlight-Spiel der neuen Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht fest: Wie der Klub im Rahmen seines "Tach der Fans" verkündete, empfängt der SV Werder Bremen am Samstag, 12. Oktober (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) im Rahmen des 6. Spieltags Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion.

Bereits in den vergangenen zwei Saisons hatten die Bremerinnen ein Spiel im großen Stadion ausgetragen. In der Saison 2022/2023 sahen 20.417 Fans eine 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg, beim 3:0-Heimsieg in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Köln waren sogar 21.508 Zuschauer*innen im Weserstadion.

Ticketverkauf startet kommende Woche

Tickets sind ab Donnerstag, 15. August, im Online-Ticketshop von Werder Bremen erhältlich.

[dfb]