#WePlayAtHome: Virtuelles Charity-Turnier auf dfb-efootball.de

Weil der Ball aktuell nicht auf dem grünen Rasen rollen kann, kommt er ins Wohnzimmer: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) richtet am 23. April ein virtuelles Charity-Turnier auf seiner neuen eFootball-Plattform aus. Unter dem Motto #WePlayAtHome treten eNationalspieler, Hobby-Gamer, Fußball-Profis sowie Entertainment- und Youtube-Stars auf der Konsole gegeneinander an, um Geld für den guten Zweck zu erspielen. Mit dabei sein werden unter anderem eFootball-Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous und der amtierende Deutsche Meister im Einzel Michael "MegaBit" Bittner.

Unter www.dfb-efootball.de können sich User ab sofort für die "Heimspiel Series" anmelden, um sich für das Charity-Turnier zu qualifizieren: Im Rahmen von vier "Heimspielen", einzelnen wöchentlich stattfindenden eFootball-Turnieren, werden insgesamt vier Sieger ausgespielt - sie ergattern jeweils einen Platz in den vier prominent besetzten Teams, die beim großen Turnier am 23. April aufeinander treffen. Gespielt wird FIFA 20 - auf der Playstation. Die gesamten Erlöse des Turniers kommen der Initiative KINDERTRÄUME zugute, mit der die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit der Nationalmannschaft verschiedene Programme und Organisationen im In- und Ausland unterstützt.

Auf dfb-efootball.de, Youtube, Twitch: Live dabei sein

Sowohl die "Heimspiel Series" als auch das Charity-Turnier können über www.dfb-efootball.de sowie die Youtube- und Twitch-Kanäle des DFB verfolgt werden. Außerdem informiert der DFB auf seinen Social-Media-Kanälen stets ausführlich über das Geschehen. 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, fungiert im Rahmen des Charity-Turniers als Medienpartner. Über verschiedene Fernseh- und Digital-Kanäle der ProSiebenSat.1 Group wird ab sofort über neu gewonnene prominente Gesichter und Unterstützer sowie die Vorbereitungen zum Turnier berichtet: Sei es im TV-Magazin "ran Esports: Professional. Gaming. Magazine" auf ProSieben MAXX - oder auf esports.com und ran.de.

Auf der neuen eFootball-Plattform des DFB findet vom ambitionierten Hobbygamer bis zum Profi ab sofort jeder eFootball-Interessierte eine Heimat - nicht nur während, sondern auch nach den "Heimspiel Series" und dem Charity-Turnier. Redaktioneller Content, Streams, Statistiken und viele weitere Insights sind nur einige der Features. Auch die eNationalmannschaft wird auf der Plattform zukünftig prominent sichtbar sein. Die Verzahnung zum Geschehen auf dem grünen Rasen garantiert eine Schnittstelle zu FUSSBALL.DE, der digitalen Heimat des Amateurfußballs. Alle Informationen zum Anmeldeprozedere und die genauen Daten der "Heimspiel Series" finden sich auf der Plattform selbst.

"Verantwortung und Unterhaltung verbinden"

Dr. Friedrich Curtius, DFB-Generalsekretär, sagt: "Als DFB haben wir in der aktuellen Situation natürlich eine wichtige Verantwortung. Wir merken aber auch, wie sehr der Fußball uns allen derzeit als Unterhaltungsform fehlt. Ich finde es klasse, dass wir nun gemeinsam mit Akteuren aus den verschiedensten Bereichen einen Weg gefunden haben, um Verantwortung und Unterhaltung in dieser besonderen Phase zu verbinden."

Mohammed "MoAuba" Harkous sagt: "Fußball verbindet. In der Regel auf dem grünen Rasen - und jetzt vor allem virtuell. Natürlich geht es bei dem Event nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben und dabei etwas Gutes zu tun. Und wir wollen mit dem Hashtag #WePlayAtHome ein wichtiges Signal an alle Menschen schicken, dass man in diesen Tagen nicht oft genug wiederholen kann: Bleibt zuhause und passt auf Euch auf!"

Stefan Zant, Geschäftsführer 7Sports, sagt: "In der aktuellen Zeit ist das oberste Ziel, dass Jung und Alt zuhause bleiben. Gaming und Esports sind gerade so angesagt wie noch nie. Das sehen wir gerade auch an den steigenden Abrufzahlen bei esports.com. Unser virtuelles Turnier bietet der FIFA 20-Community die einmalige Chance, mit Profis aus der Szene, dem echten Fußball und anderen bekannten Gesichtern zusammen zu spielen. Wir hoffen, so die Zeit zuhause etwas kurzweiliger gestalten zu können."

[dfb]