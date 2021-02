Weltumsegler Boris Herrmann lost DFB-Pokalviertelfinale aus

Weltumsegler Boris Herrmann wird am kommenden Sonntag (7. Februar) ab 18.30 Uhr live in der ARD-Sportschau das DFB-Pokalviertelfinale auslosen. Ziehungsleiter ist Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.

Der 39-jährige Herrmann hatte die berühmt-berüchtigte Segelregatta "Vendée Globe" am 28. Januar 2021 als erster Deutscher überhaupt als starker Fünfter beendet.

Das Pokalviertelfinale findet am 2. und 3. März statt. Nach dem Halbfinale am 1. und 2. Mai steigt das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai. Alle Spiele werden live von Sky gezeigt. Welche Partien im Free-TV übertragen werden, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

[dfb]