Weiper bringt Mainz 05 dem Finale näher

Die U 19 des 1. FSV Mainz 05 hat sich im Halbfinalhinspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen den 1. FC Köln einen kleinen Vorteil für das Rückspiel um den Einzug in das Endspiel verschafft. Im heimischen Bruchwegstadion behielt der Titelträger in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga im ersten Aufeinandertreffen mit dem Vizemeister aus dem Westen 1:0 (1:0) die Oberhand.

Keine 24 Stunden nach seinem Tor als "Joker" für die Mainzer Profis im Spiel gegen den SV Werder Bremen (2:2) sorgte U 18-Nationalspieler Nelson Weiper (13.) für den einzigen Treffer der Begegnung. Das Rückspiel findet am kommenden Freitag, 14. April (ab 16 Uhr, live bei Sky) im Kölner Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim statt.

"Es war ein sehr ansehnliches Spiel", sagte Meikel Schönweitz, der noch bis zum 15. Mai als Cheftrainer U-Nationalmannschaften für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) arbeitet und anschließend als Direktor Entwicklung Fußball zum 1. FSV Mainz 05 wechseln wird, im Gespräch mit Sky. "Mainz 05 hat sich mit dem Führungstor für eine gute Anfangsphase belohnt. Die Kölner konnten sich dann ein wenig von dem Druck befreien und zeigen, warum sie ebenfalls im Halbfinale stehen", so Schönweitz.

Benjamin Hoffmann: "Werbung für Nachwuchsfußball"

Unter den 4.444 Zuschauer*innen in der ehemaligen Spielstätte der Mainzer Bundesligamannschaft war auch der aktuelle FSV-Profi Stefan Bell, der beim jüngsten Titelgewinn der Mainzer vor 14 Jahren zum Meisterteam unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel (jetzt Cheftrainer beim FC Bayern München) gehörte. "Die Erinnerungen sind noch sehr präsent", so der 31-Jährige gegenüber Sky. "Die Endrunde war ein prägendes Erlebnis, der Gewinn der Meisterschaft für viele ein Höhepunkt in der Karriere."

"Es war eine enorme Intensität im Spiel", meinte Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck. "Ich habe noch nie eine so gute U 19 gesehen wie die Mainzer in den ersten 25 Minuten. Danach konnten wir uns ein wenig freischwimmen, die zweite Halbzeit war auf Augenhöhe. Es wäre der Ausgleich, aber auch das 0:2 möglich gewesen."

Mainz-Trainer Benjamin Hoffmann bilanzierte: "Jetzt ist erst Halbzeit, mehr nicht. Das Hinspiel war Werbung für den Nachwuchsfußball. Wir waren in den Zweikämpfen griffig, hatten viele sehr gute Chancen. Man hat gesehen, dass beide Teams gewinnen wollten und nach vorne gespielt haben. Für den Moment können wir das 1:0 genießen. Dann gilt es aber schon, die Ärmel wieder hochzukrempeln."

Diehl verpasst Ausgleich - Weiper den Doppelpack

Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln waren von Beginn an bemüht, schnell den Weg nach vorne zu suchen. Die zwingenden Aktionen gehörten den Gastgebern. Über Brajan Gruda gelangte der Ball zu Tim Müller. Der aufgerückte Linksverteidiger zielte aber knapp am langen Pfosten vorbei (5.). Nach einem Fehler im Kölner Spielaufbau leitete Nelson Weiper die Kugel an Dennis Kaygin weiter, die Defensive der Gäste konnte den Abschluss noch zur Ecke blocken (12.).

Kurz darauf lag der Ball aber im Netz. Eine zunächst abgewehrte Ecke machte Tim Müller mit einem Kopfball noch einmal gefährlich. Nelson Weiper (13.) drehte sich um seinen Gegenspieler herum und ließ Kölns Torhüter Alessandro Blazic keine Abwehrchance. Den Kölnern wäre fast die schnelle Antwort gelungen. Nach einem Tempovorstoß über die rechte Seite kam Justin Diehl in zentraler Position an den Ball. Der deutsche U 19-Nationalspieler, der in dieser Saison auch schon zwei Einsätze für die FC-Profis zu verzeichnen hat, schoss aber über das Tor (16.).

Auf der Gegenseite wäre Weiper fast ein Doppelpack gelungen. Dennis Kaygin bediente seinen Sturmkollegen, dessen Lupfer über Kölns Torhüter Blazic jedoch Matti Wagner im letzten Moment noch vor der Linie klären konnte (32.). Kurz vor der Halbzeitpause hatte der 1. FC Köln seine beste Torchance. Zunächst scheiterte Diehl am Mainzer Torhüter Aki Koch, den Nachschuss von Arda Süne klärte Justus Götze auf der Linie, bevor Diehl mit seinem zweiten Versuch das Tor verfehlte. Somit blieb es nach dem ersten Durchgang bei der Mainzer Führung.

FSV-Schlussmann Koch hält Kasten sauber

Bis zu den ersten Torchancen dauerte es auch in der zweiten Halbzeit nicht lange. Nach einer Mainzer Ecke traf Philipp Schulz auf der Höhe des Elfmeterpunkts den Ball nicht richtig (53.). Kölns Angreifer Justin Diehl wurde bei einem Konter freigespielt, ließ sich dann aber in der Eins-gegen-Eins-Situation mit Mainz-Torhüter Koch nach außen abdrängen und traf das Außennetz (53.). Bei einem Mainzer Gegenstoß war Weiper nach Vorlage von Kapitän Brajan Gruda frei durch, zielte aber knapp am Tor vorbei (54.).

Kölns auffälligster Spieler Justin Diehl setzte sich mit seinem Tempo gegen drei Gegenspieler durch, verfehlte das Tor mit seinem Rechtsschuss aber knapp (68.). Nach einem Abpraller prüfte der eingewechselte Etienne Borie den Mainzer Schlussmann Koch mit einem Kopfball (78.). Obwohl das Tempo auch in der Schlussphase hoch war, blieben weitere Chancen aus. So brachten die Mainzer den knappen Vorsprung über die Zeit.

Halbfinale wird im Pokalsystem ausgetragen

Das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung. Klar ist: Im Endspiel genießt der Sieger des Halbfinalduells zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Nord/Nordost-Meister Hertha BSC und Titelverteidiger Borussia Dortmund (Hinspiel am Ostermontag, ab 11 Uhr, live bei Sky).

Die Halbfinalrückspiele finden am Freitag, 14. April (ab 16 Uhr, live bei Sky), in Köln sowie am Samstag, 15. April (ab 11 Uhr, live bei Sky) in Dortmund statt. Sollte das am Sonntag, 23. April, (ab 11 Uhr, live bei Sky) stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt. Gespielt wird entweder im Mainzer Bruchwegstadion oder in Köln.

[mspw]