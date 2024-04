Wechsel an der Spitze der DFB Schiri GmbH

In seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das DFB-Präsidium Neu- und Nachbesetzungen in wichtigen DFB-Gremien vorgenommen. So wurde auf Vorschlag von DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und mit Wirkung zum 1. Juli 2024 Knut Kircher zum neuen Geschäftsführer Sport der DFB Schiri GmbH und als Mitglied im DFB-Schiedsrichterausschuss berufen. Knut Kircher folgt auf Lutz Michael Fröhlich, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Damit wurde eine Entscheidung formell umgesetzt, die schon im Dezember 2023 von der Gesellschafterversammlung der DFB Schiri GmbH getroffen wurde.

Als beratendes Mitglied in den Ausschuss Frauen-Bundesligen berufen wurde Tobias Trittel vom VfL Wolfsburg. Trittel war im Dezember 2023 als Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen zurückgetreten und hatte dabei angeboten, weiterhin als beratendes Mitglied im Ausschuss Frauen-Bundesligen mitzuwirken. In seiner Sitzung am 1. März 2024 hatte sich der Ausschuss Frauen-Bundesligen mit dem Sachverhalt der Erweiterung des Ausschusses um ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme befasst und sich einstimmig dafür ausgesprochen, dem DFB-Präsidium vorzuschlagen, Tobias Trittel als beratendes Mitglied zu berufen. Diesem Vorschlag wurde nun entsprochen.