Voss-Tecklenburg verzichtet auf Marozsan

Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon wird nicht an den beiden Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft gegen Australien am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), und gegen Norwegen am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF), in der BRITA-Arena in Wiesbaden teilnehmen.

Nach dem Auftreten positiver Coronafälle bei Olympique Lyon, war die gesamte Mannschaft zunächst auf Anweisung der regionalen Gesundheitsbehörde für sieben Tage isoliert worden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete nun in Absprache mit dem Verein auch nach dem Ablauf dieser Frist darauf, die Spielerin verspätet zur DFB-Maßnahme anreisen zu lassen. Marozsan wird dagegen den Trainingsbetrieb in ihrem Verein wieder aufnehmen.

[as]