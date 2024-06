Verteilung der DFB-Pokalerlöse festgelegt

Auf der gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde am heutigen Samstag der Verteilerschlüssel für die Teilnehmer am DFB-Pokal der Männer für die Spielzeit 2024/2025 beschlossen. Zuvor hatte eine Abstimmung zwischen DFB und DFL stattgefunden. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der abgelaufenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:

Für die erste Runde 209.453 Euro

Für die zwei Runde 418.906 Euro

Für die dritte Runde 837.813 Euro

Für die Viertelfinalspiele 1.675.625 Euro

Für die Halbfinalspiele 3.351.250

Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: "Die erneut partnerschaftliche Abstimmung zwischen DFB und DFL zeigt einmal mehr die Einheit zwischen Profis und Amateuren. In ihr drückt sich auch die Attraktivität dieses Formats und des DFB-Pokals als Wettbewerb aus. Dieses Ergebnis freut mich insbesondere für die teilnehmenden Amateurvereine, für die sich mit den Einnahmen aus dem DFB-Pokal zusätzliche Möglichkeiten eröffnen."

