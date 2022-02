UEFA-Turnier: Auftakt gegen Portugal

Auf die U 16-Junioren-Nationalmannschaft wartet mit dem UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal die erste Pflichtaufgabe des Jahres 2022. Nach dem Wintertrainingslager im Januar in Spanien hat DFB-Trainer Christian Wück 22 Spieler für den Wettbewerb nominiert. An der Algarveküste geht es nach der Absage der Niederlande heute (ab 16 Uhr MEZ/15 Uhr Ortszeit) in Vila Real de Sant Antonio "nur" noch gegen Gastgeber Portugal und am Samstag (ab 16 Uhr MEZ) an selber Stelle gegen England.

"Mit Portugal und England warten zwei hochkarätige Gegner auf uns", sagt Wück. "Wir freuen uns auf diese Möglichkeiten beim UEFA-Entwicklungsturnier und wollen hierdurch die nächsten Schritte in der Entwicklung der Spieler einleiten."

Auf die U 16 warten im Frühjahr zwei weitere Lehrgänge mit jeweils zwei Länderspielen. Ende März geht es dabei in Wetzlar und Marburg zweimal gegen Italien, Anfang Mai in Clairefontaine ebenfalls zweimal gegen Gastgeber Frankreich.