U 21 gewinnt letzten Test vor der EM

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das inoffizielle Länderspiel in Imst (Österreich) gegen die Schweiz nach viermal 30 Minuten mit 3:1 gewonnen. Die Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, war für beide Teams der letzte Test vor der U 21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli).

In der 5. Spielminute traf Dan Ndoye zur Führung für die Schweiz, Kevin Schade glich kurz vor Ende des ersten Viertels per Kopf für die deutsche U 21 aus. Nach einem torlosen zweiten Viertel erzielte Jessic Ngankam in der 88. Minute das 2:1 für das DFB-Team, in der 104. Minute erhöhte Nelson Weiper auf 3:1.

"Mit der Leistung zufrieden"

"Das war ein sehr guter Test, genauso haben wir uns das vorgestellt. Die Schweiz war ein Top-Gegner, der uns richtig gefordert hat. Mit der Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden. Die Abläufe, die wir trainiert haben, waren gut zu erkennen – insbesondere in der Offensive", sagte Cheftrainer Antonio Di Salvo im Anschluss. "Jetzt gilt es, an der Effizienz zu arbeiten. Wir haben einige Torchancen liegen lassen. Zudem müssen wir uns in der Restverteidigung noch verbessern."

Am Sonntag bricht die DFB-Auswahl nach Georgien auf, wo sie am 22. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die U 21-EURO startet. Am 25. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) gegen Tschechien und am 28. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) gegen England folgen die weiteren Gruppenspiele.

Die deutsche Aufstellung von der 1. bis zur 60. Minute: 1 Atubolu, 2 Vagnoman, 5 Bisseck, 8 Keitel, 9 Schade, 10 Stiller, 11 Moukoko, 14 Matriciani, 17 Weißhaupt, 18 Huseinbasic, 22 Netz

Die deutsche Aufstellung von der 61. bis zur 120. Minute: 23 Früchtl (ab 91.: 12 Mantl), 3 Schmidt, 4 Dardai, 6 Krauß, 7 Knauff, 8 Keitel (ab 91.: 14 Matriciani), 15 Bauer, 16 Martel, 19 Weiper, 20 Ngankam, 21 Alidou

Verteidiger Kilian Fischer musste für die Partie verletzungsbedingt pausieren.

[ke]