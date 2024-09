U 21-EM-Qualifikation: Israel gegen Deutschland live im TV

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet die Saison 2024/2025 mit einem EM-Qualifikationsspiel. Die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo tritt heute (ab 18 Uhr) im ungarischen Györ zum Auswärtsspiel gegen Israel an. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ zusammen.

Wo ist das Spiel live zu sehen?

ProSieben MAXX zeigt das Qualifkationsspiel für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei heute (ab 18 Uhr) live. ProSieben MAXX überträgt alle Spiele der deutschen U 21 um DFB-Trainer Antonio Di Salvo live.

Wer steht im deutschen U 21-Kader?

Im Aufgebot befinden sich mit Marcel Beifus (Karlsruher SC), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Frans Krätzig (VfB Stuttgart) und Keke Topp (SV Werder Bremen) fünf Neulinge. Außerdem kehren mit Tjark Ernst (Hertha BSC), Tim Lemperle (1. FC Köln) und Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) drei Spieler ins Team zurück, die zuvor bereits für die U 21 nominiert waren.

Nicht zur Verfügung stehen Noah Atubolu (SC Freiburg) und Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel), die sich im Aufbautraining befinden, der angeschlagene Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) sowie Leandro Morgalla (RB Salzburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf) und Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim), die nach Verletzungen noch nicht einsatzfähig sind. In Absprache mit Youssoufa Moukoko verzichtet Toni Di Salvo zudem für diese Abstellungsperiode auf den Angreifer.

Wie läuft es für das DFB-Team in der EM-Qualifikation?

Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und 16 Punkten steht die deutsche U 21-Nationalmannschaft aktuell auf Platz eins der EM-Qualifikationsgruppe D vor Polen (15), das allerdings schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Zum Auftakt am 12. September gewann die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo 3:0 im Kosovo. Darauf folgte am 13. Oktober ein 3:2-Auswärtssieg in Sofia, bei dem Dortmunds Youssoufa Moukoko mit drei Toren die U 21 im Alleingang zum Sieg schoss. Im ersten Heimspiel der Qualifikation gewann die U 21 in Paderborn 4:1 gegen Estland. Beier und Moukoko schossen die ersten beiden Tore, Debütant Rocco Reitz traf zudem doppelt für die DFB-Auswahl. Am 21. November setzte sich der DFB-Nachwuchs nach Rückstand noch 3:1 gegen Polen durch. Für die U 21 trafen in der zweiten Halbzeit Eric Martel, Nick Woltemade und Merlin Röhl. Am 22. März ließ das DFB-Team beim torlosen Remis gegen Kosovo erstmals Punkte liegen, kehrte aber vier Tage später mit einem 2:0 gegen Israel dank Treffern von Brajan Gruda und Merlin Röhl wieder in die Erfolgsspur zurück. Für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei EM-Teilnehmer zu bestimmen.

Wie ist die Bilanz gegen Israel?

Die Wege der beiden Auswahlteams kreuzten sich schon zwölfmal - allein dreimal im Rahmen des vergangenen EM-Zyklus. Insgesamt gab es dabei sechs deutsche Siege und sechs Remis.