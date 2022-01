U 20-WM in Costa Rica: Auslosung am 5. Mai in San José

Der Countdown zur U 20-Frauen-WM 2022 in Costa Rica läuft. Exakt 100 Tage vor dem Eröffnungsspiel wird am 5. Mai im Nationaltheater der Hauptstadt San José die Endrunde ausgelost. 16 Mannschaften nehmen an der Weltmeisterschaft im mittelamerikanischen Land teil, aus Europa treten neben der deutschen U 20-Frauen-Nationalmannschaft noch Spanien, Frankreich und die Niederlande an.

Insgesamt stehen an den beiden Spielorten San José und Alajuela vom 10. bis 28. August 32 Partien auf dem Programm. Im Nationalstadion in San José finden dabei insgesamt 18 Begegnungen statt, einschließlich des Eröffnungsspiels und des Finales. Die restlichen 14 Spiele, darunter zwei Viertelfinals, werden im Morera-Soto-Stadion in Alajuela ausgetragen. Das ursprünglich für 2020 geplante Turnier, bei dem Panama als Co-Gastgeber vorgesehen war, musste aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden.