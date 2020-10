U 20-Länderspiele der Frauen abgesagt

Die beiden Länderspiele der U 20-Frauen gegen Frankreich am 23. und 26. Oktober im französischen Illzach sind aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung in dem europäischen Nachbarland abgesagt worden. Das Team von DFB-Trainerin Katrin Peter wird allerdings ein Trainingslager in Freiburg absolvieren - streng nach den Vorgaben des Hygienekonzeptes des DFB.

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen an den jeweiligen Lehrgangsorten werden zudem die Trainingslager der U 15-Juniorinnen in Ratingen und der U 16-Juniorinnen in Duisburg abgesagt.

[dfb]