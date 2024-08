Mission vierter WM-Titel: Die deutschen U 20-Frauen starten bei der WM in Kolumbien

U 20-Frauen-WM: Was Fans wissen müssen

Das Warten hat für die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft sehr bald ein Ende: Am Samstag startet die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024. In Kolumbien kämpfen die 24 besten Mannschaften der Welt um den goldenen WM-Pokal. In welchem Modus wird gespielt? Wo können die Spiele live verfolgt werden? DFB.de liefert alle wichtigen Informationen zum Turnier im FAQ.

Wo und in welchem Zeitraum findet die WM statt?

Die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024 findet vom 31. August 2024 bis zum 22. September 2024 in Kolumbien statt. Das Turnier wird zum ersten Mal in einem erweiterten Format von 24 Mannschaften stattfinden. Die Spiele werden in mehreren Städten ausgetragen, darunter Bogotá, Cali und Medellín.

In welchem Modus wird bei der WM gespielt?

Die 24 teilnehmenden Teams sind in sechs Gruppen eingeteilt. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale.

Wer sind die deutschen Gruppengegner?

Deutschland wurde in Gruppe D gelost und trifft in der Gruppenphase auf Venezuela, Nigeria und Südkorea. Das erste Gruppenspiel bestreitet das deutsche Team am Sonntag, ab 22 Uhr MESZ, gegen die Auswahl Venezuelas.

Wer würde in in einer möglichen K.o.-Phase warten?

Als Gruppensieger könnte Deutschland auf den Drittplatzierten der Gruppen B, E oder F treffen. Schließt das DFB-Team die Vorrunde als Gruppenzweiter ab, erwartet sie der Erstplatzierte aus Gruppe E. Sollte Deutschland die Gruppenphase als einer der besten vier Gruppendritten abschließen, trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Kathrin Peter auf den Sieger der Gruppe B oder A.

Wer überträgt die Spiele?

Alle WM-Spiele werden kostenfrei live auf FIFA+ übertragen.

Welche Besonderheiten im Regelwerk gibt es?

Bei der U 20-Frauen-Weltmeisterschaft wird das sogenannte Football Video Support zum Einsatz kommen. Das System ähnelt dem Video Assistent Referee (VAR), mit dem Unterschied, dass sich nicht ein Videoschiedsrichter ins Spielgeschehen einschaltet, sondern das Team, das ein mögliches Fehlverhalten festgestellt hat, selbst aktiv werden muss. Die Cheftrainer*innen können pro Spiel zwei Anträge auf Videounterstützung stellen. Stellt sich dabei heraus, dass es eine Fehlentscheidung gab, erhält das Team die Antragskarte wieder zurück, wenn nicht, wird sie einbehalten.

Wie hat Deutschland bislang bei Weltmeisterschaften abgeschnitten?

Die deutschen U 20-Frauen haben bei den bisherigen Weltmeisterschaften eine tolle Erfolgsbilanz vorzuweisen. 2004 gewannen sie in Thailand ihren ersten Weltmeistertitel mit einem 2:0-Finalsieg gegen China. 2010 folgte bei der Heim-WM der zweite Titelgewinn, als Deutschland im Endspiel Nigeria 2:0 besiegte. 2014 gelang es der deutschen Mannschaft erneut gegen die Nigerianerinnen nach einer dramatischen Verlängerung den dritten WM-Titel einzufahren. 2012 sicherte sich die DFB-Auswahl den Vizeweltmeistertitel, 2002 und 2008 jeweils den dritten Platz.

