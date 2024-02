U 20-Frauen mit Last-Minute-Sieg gegen Mexiko

Die U 20-Nationalmannschaft der Frauen hat im zweiten Anlauf den ersten Sieg des Länderspieljahres eingefahren. In Benidorm setzte sich die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter 2:1 (0:1) gegen Mexiko durch. Am Donnerstag hatte es zuvor an gleicher Stelle ein der 1:3 gegen Spanien gegeben.

Der DFB-Nachwuchs geriet in der 13. Minute zwar durch einen Treffer von Montserrat in Rückstand, drehte die Partie aber nach der Pause. Zunächst traf Mara Alber von der TSG Hoffenheim in der 66. Minute zum Ausgleich, in der Schlussminute sorgte dann Cora Zicai (SC Freiburg) für den späten Siegtreffer (90.).

Die U 20-Frauen bestreiten die Partien als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August -22. September 2024). Geplant sind im April zudem Länderspiele gegen Kanada und die USA.