U 20-Frauen heute im WM-Achtelfinale gegen Argentinien

Ihrem großen Traum einen Schritt näher möchte die U 20-Frauen-Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag (ab 23.30 Uhr MESZ) kommen, wenn das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter im Achtelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft gegen Argentinien antritt. Die Partie im Estadio Metropolitano de Techo in Bogota wird live und kostenlos auf FIFA+ übertragen.

"Genau für solche Spiele spielen wir Fußball", sagte U 20-Nationalspielerin Paulina Platner vor dem WM-Achtelfinale, während Kathrin Peter in ihrer Zwischenbilanz von einem "echten Klassiker" sprach - nicht nur diese Aussagen, sondern auch die Intensität und der Fokus in den Trainingseinheiten vor der Partie gegen Argentinien zeigen die Vorfreude der deutschen Mannschaft auf die Achtelfinal-Partie. Nach der Gruppenphase, die die U 20-Frauen als Gruppenerster abschlossen, steht nun das erste K.o.-Spiel auf dem WM-Programm mit einem ganz klaren Ziel: den Einzug ins Viertelfinale.

USA wäre Viertelfinalgegner

"Wir haben uns gut auf das Achtelfinale vorbereitet und werden hochmotiviert und konzentriert in das Spiel gehen", sagt Kathrin Peter. "Argentinien hat individuell am Ball viel Qualität und bisher in jedem WM-Spiel mindestens ein Tor erzielt. Es wird darauf ankommen, in der Defensive stabil zu stehen und mit gutem Kombinationsspiel und Entschlossenheit in der Offensive zu überzeugen. K.o.-Spiele sind immer etwas Besonderes, aber ich bin davon überzeugt, dass - wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen und bis zum Schluss fokussiert bleiben - wir uns für das Viertelfinale qualifizieren werden."

Sollte das Spiel nach 90 Minuten keinen Sieger hervorgebracht haben, geht die Partie in die Verlängerung und danach gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Im Falle einer Verlängerung wird jedem Team neben einem weiteren Wechsel auch eine weitere Möglichkeit eines Einsatzes des Football Video Supports eingeräumt. Sollte sich das deutsche Team für das Viertelfinalticket sichern, wird es am kommenden Freitag nach Cali reisen, wo sowohl das Viertelfinal- als auch ein mögliches Halbfinal-Spiel stattfinden wird. Der mögliche Viertelfinal-Gegner für die deutsche Mannschaft steht bereits fest: Die U 20-Frauen der USA gewannen nach einem harten Kampf in der Verlängerung mit 3:2 gegen Mexiko und qualifizierten sich für die Runde der besten acht Teams.