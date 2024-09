U 20-Frauen: Alles geben für den WM-Gruppensieg

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft klar gemacht. Mit einem 3:1-Sieg gegen Nigeria sicherte sich das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota ihren Platz unter den besten 16 U 20-Frauen-Mannschaften der Welt.

Auch wenn die Chancen für den Gruppensieg nach dem Erfolg gegen Nigeria und dem vorangegangenen 5:2-Auftaktsieg gegen Venezuela gut stehen, sollten die DFB-Mädels am heutigen Samstag im Gruppenfinale gegen Südkorea nachlegen, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für das Achtelfinale zu sichern. Die Partie, die um 22 Uhr deutscher Zeit im Estadio Metropolitano de Techo in Bogota angepfiffen wird, wird live und kostenlos auf FIFA+ übertragen.

Peter: "Müssen geduldig spielen"

Kathrin Peter sagt vor dem dritten WM-Gruppenspiel: "Südkorea hat technisch und taktisch sehr gut ausgebildete Spielerinnen, die sehr diszipliniert ihr Spiel auf den Platz bringen werden. Wir müssen geduldig spielen und die gleiche Spielfreude und Kreativität an den Tag legen, wie wir es in den letzten Spielen getan haben. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch das dritte Gruppenspiel gewinnen werden."

Weitere Unterstützung für die Mannschaft reiste am Donnerstagabend an. Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, stieß zum Team dazu und wird bis zum Ende des Turniers bei den U 20-Frauen weilen. Am Freitagnachmittag beobachtete sie – gemeinsam mit Sportdirektorin Nia Künzer, das Abschlusstraining der Mannschaft in Bogota. Werden die DFB-U 20-Frauen Gruppenerster, spielen sie am kommenden Donnerstag (12. September) in Bogota gegen den besten Gruppendritten der Gruppen B, E oder F. Hier könnte zum Beispiel der Gegner Kanada oder Argentinien heißen. Wird das Team Gruppenzweiter, so wartet am nächsten Freitag (13. September) in Bogota im Achtelfinale der Erstplatzierte der Gruppe E, also Japan oder Österreich.