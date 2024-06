U 20 bei der WM gegen Venezuela, Nigeria und Südkorea

Venezuela, Nigeria und Südkorea heißen die Gruppengegner der deutschen U 20-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien. Das Turnier startet am 31. August und endet am 22. September und findet in drei Austragungsorten statt: Bogota, Cali und Medellin.

Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter bestreitet das erste Vorrundenspiel der Gruppe D am 1. September (ab 15 Uhr OZ/22 Uhr MESZ) gegen Venzuela. Die weiteren Partien finden am 4. September (ab 17 Uhr OZ/Donnerstag, 0.00 Uhr MESZ) gegen Nigeria und am 7. September (ab 15 Uhr OZ/22 Uhr MESZ) gegen Südkorea statt. Alle drei Vorrundenpartien der deutschen Mannschaft werden im El Techo Stadion in Bogota gespielt.

"Wir freuen uns auf eine spannende Gruppe mit drei starken Gegnern von unterschiedlichen Kontinenten und haben das klare Ziel, in dieser Gruppe zu bestehen und in die K.o.-Phase einzuziehen. In den kommenden Wochen wird es für uns darum gehen, die Gruppengegner zu scouten und uns dann optimal auf die Teams und das Turnier vorzubereiten", sagt Peter. "Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ist durch den Besuch vor Ort in Bogota bei der Auslosung definitiv noch einmal gestiegen und wird in nächster Zeit sicherlich noch größer werden: Ich freue mich sehr, dass es spätestens jetzt, wo wir unsere Gruppengegner kennen, in die heiße Phase geht."

Insgesamt nehmen erstmals 24 Teams an der Weltmeisterschaft teil. Die Mannschaften sind in sechs Vierergruppen eingeteilt. Die jeweils zwei besten Mannschaft der Vierergruppen sowie die beiden besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Zuletzt hatten die U 20-Frauen einen WM-Vorbereitungslehrgang abgehalten, bei dem sie in einem Vier-Nationen-Turnier auf die U 23-Auswahl von Polen, Australien und Schweden trafen. Das DFB-Team blieb dabei mit zwei Siegen und einem Unentschieden gegen Gastgeber Schweden ungeschlagen. Das nächste Länderspiel der U 20 steigt am 10. August gegen die serbische U 23-Auswahl.

Die Gruppen

Gruppe A: Kolumbien, Australien, Kamerun, Mexiko

Gruppe B: Frankreich, Kanada, Brasilien, Fidschi

Gruppe C: Spanien, USA, Paraguay, Marokko

Gruppe D: Deutschland, Venezuela, Nigeria, Südkorea

Gruppe E: Japan, Neuseeland, Ghana, Österreich

Gruppe F: Nordkorea, Argentinien, Costa Rica, Niederlande

[dfb]