U 19-Junioren starten bei Turnier in Kroatien

Erster Härtetest für den neuen Jahrgang der U 19-Junioren: Von Dienstag bis Sonntag wird das Futsal-Nachwuchsteam des DFB an einem Neun-Nationen-Turnier im kroatischen Porec teilnehmen. Alle Partien des Turniers werden live auf Facebook übertragen.

Los geht es für die Auswahl von Cheftrainer Daniel Gerlach beim "Futsal Week U 19 Summer Cup" in Gruppe A am Dienstag (ab 11 Uhr) mit dem Spiel gegen Polen, gefolgt von einem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (ab 11 Uhr) gegen Italien. Für samstag und Sonntag ist jeweils noch ein Platzierungsspiel vorgesehen. Das Teilnehmerfeld komplettieren in Gruppe B Finnland, Spanien und die Ukraine sowie in Gruppe C Serbien, Tschechien und die kroatischen Gastgeber.

"Spiele werden uns als Mannschaft reifen lassen"

"Wir sind sehr neugierig, wie unser neu formiertes Team unsere Spielidee in ihren ersten Länderspielen mit Leben füllen wird", sagt Gerlach. "Das Teilnehmerfeld hat das Niveau einer Endrunde bei einer U 19-EM. Unsere Gruppengegner Italien und Polen konnten sich bereits beide mit ihren aktuellen Jahrgängen gegen den zweimaligen Europameister Spanien und den amtierenden Titelträger Portugal auf Augenhöhe messen. Auch wir reisen nach Kroatien, um die Gegner vor große Herausforderungen zu stellen. Für uns werden die Spiele zahlreiche Lernmomente bereithalten, die uns als Mannschaft für die EM-Qualifikation reifen lassen."

Die U 19-Nationalmannschaft gibt es im Futsal seit September 2022, im Januar wird die aktuelle U 19 dann in der Vorrunde zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 starten.

