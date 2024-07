U 19-Frauen verpassen EM-Auftaktsieg knapp

Die deutschen U 19-Frauen haben den Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Litauen knapp verpasst. Der Rekordeuropameister (sechs Titel) in dieser Altersklasse trennte sich in einem spannenden Spiel 1:1 (0:0) von der Niederlande. Melina Krüger vom Hamburger SV hatte das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky in der 75. Minute in Führung gebracht, Hanna Huizenga traf in der 90. Minute zum Ausgleich.

Nach dem 0:0 im ersten Spiel der Gruppe B zwischen Titelverteidiger Spanien und Irland haben alle vier Teams nach dem ersten Spieltag einen Punkt auf dem Konto. Weiter geht es für Deutschland am Donnerstag (ab 13 Uhr, im kostenlosen Livestream auf DAZN und UEFA.tv) gegen die Irinnen. Zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag (ab 13 Uhr, im kostenlosen Livestream auf DAZN und UEFA.tv) kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels, in dem sich Spanien mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Deutschland durchgesetzt hatte.

Urbansky: "Bin sehr stolz auf mein Team"

"Ich bin sehr stolz auf mein Team, wie es dieses schwere Spiel gegen einen starken Gegner gemeistert und alles gegeben hat", sagte Urbansky nach der Partie. "Natürlich ärgern wir uns über den späten Ausgleichstreffer, bleiben jedoch weiter positiv und nehmen den Punkt zum Turnierstart mit. Jetzt heißt es, gut zu regenerieren und dann weiter hart zu arbeiten und sich voll auf das nächste Spiel gegen Irland zu konzentrieren."

Die Niederlande begannen in Jonava druckvoll und hatten zunächst mehr Spielanteile als das Urbansky-Team. Kapitänin Isa Kardinaal setzte in der 22. Minute einen Kopfball nur knapp am deutschen Tor vorbei. Vier Minuten später gab Melina Krüger einen ersten Warnschuss aufs niederländische Gehäuse ab.

Deutschland fand nun besser ins Spiel und hatte durch Krüger, die von Estrella Merino Gonzalez toll freigespielt wurde, die bis dahin größte Möglichkeit der Partie. Doch Danae van der Vliet tauchte rechtzeitig ab und parierte für die Niederlande (34.). Paulina Bartz verpasste Sekunden später mit einem Schuss die deutsche Führung (35.). Kurz vor der Halbzeit hielt auf der Gegenseite Mirte Van Koppen aus der Distanz drauf, der Ball rauschte knapp am deutschen Tor vorbei.

Krüger nutzt van der Vliets Patzer

Auch in Hälfte zwei entwickelte sich ein ausgeglichenes und spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Melina Reuter hatte in der 55. Minute gleich zweimal das 1:0 auf dem Fuß, doch zunächst parierte van der Vliet, an den Abpraller kam Reuter erneut ran. Doch Karlijn Woons bekam die Fußspitze an den Ball, sodass der Zentimeter am Tor vorbeitrudelte.

Nur wenige Minuten später hätte die Niederlande in Führung gehen können. Jade van Hensbergens direkter Freistoß rutschte durch die deutsche Abwehrreihe und klatschte an den Pfosten. Das DFB-Team konnte den Ball nicht klären, sodass Woons zum Abschluss kam, im dritten Versuch setzte Jasmijn Van Uden das Spielgerät an die Querlatte (59.).

In der Schlussviertelstunde fiel dann doch die deutsche Führung - unter freundlicher Mithilfe der niederländischen Torhüterin. Krüger lief van der Vliet nach einem Rückpass an, klaute ihr den Ball und brauchte nur noch ins leere Tor einschieben - 1:0 für Deutschland.

Doch die Niederlande warf nun alles nach vorne - und wurde belohnt. Die kurz zuvor eingewechselte Huizenga sorgte in der Nachspielzeit für den Ausgleich (90.) und damit auch für den Endstand in dieser abwechslungsreichen Partie.

[dfb]