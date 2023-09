U 19-Frauen gewinnen gegen Dänemark

Der deutschen U 19-Frauen-Nationalmannschaft ist ein Auftakt nach Maß in die neue Saison geglückt. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich im St. Georges Park im englischen Burton upon Trent mit 4:1 (2:1) gegen Dänemark durch. Es war das erste Spiel für die Nachwuchskickerinnen der Jahrgänge 2005 und 2006. Am Dienstag (ab 12 Uhr) geht es im nächsten Test gegen England, bevor Ende Oktober die erste EM-Qualifikationsrunde ansteht.

Julia Mickenhagen (14.) von Bayer Leverkusen, Melina Reuter (26.) von Carl Zeiss Jena sowie die Hamburgerinnen Lisa Baum (73.) und Svea Stoldt (90.) trafen für das Peter-Team.

Peter: "Haben sehr verdient gewonnen"

"Ich bin sehr zufrieden. Wir wussten vorher ja nicht, wo wir stehen. Wir hatten aber schon eine gute Trainingswoche und waren guter Dinge für das Spiel", sagte Kathrin Peter nach der Partie. "Wir sind am Anfang kalt erwischt worden, mussten uns in der Defensive dann erst mal finden. Wir haben das Gegentor aber gut weggesteckt, das Spiel in die Hand genommen, unsere Tore gemacht und am Ende sehr verdient gewonnen."

Dabei kassierte Deutschland ein frühes Gegentor durch Emma Nielsen (6.). Das DFB-Team erholte sich aber schnell vom frühen Rückstand und suchte in der Folge den Weg nach vorne. Mickenhagen traf nur acht Minuten nach dem 0:1 zum Ausgleich, Reuter drehte die Partie in der 26. Minute in ihrem ersten U 19-Länderspiel.

EM-Quali gegen Israel, Norwegen und Finnland

Nach der Pause hielt Deutschland den Druck hoch und belohnte sich mit den weiteren Treffern der beiden Debütantinnen Baum und Stoldt.

In der EM-Quali geht es für die U 19 gegen Israel (25. Oktober), Norwegen (28. Oktober) sowie Finnland (31. Oktober). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 in Litauen.

[dfb]