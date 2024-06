U 19-Frauen gewinnen EM-Härtetest

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat den Härtest rund zwei Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in Litauen bestanden. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky gewann am DFB-Campus in Frankfurt am Main gegen EM-Teilnehmer Serbien mit 4:0 (2:0).

"Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir können das Ergebnis gut einordnen", sagte Urbansky nach der Partie vor 147 Zuschauern. "Für den aktuellen Stand der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden, müssen aber bis zum ersten EM-Spiel noch den ein oder anderen Schritt nach vorne machen."

Bayers Bartz und Boboy treffen

Die deutsche Mannschaft profitierte in der 25. Minute von einem Eigentor von Aleksandra Gajic, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kapitänin Paulina Bartz von Bayer Leverkusen auf 2:0 (45.+4). In Durchgang zwei legte Bayers Delice Boboy per Foulelfmeter nach (68.). In der Nachspielzeit unterlief der Serbin Anja Medic das zweite Eigentor des Tages zum Endstand (90.+3).

Das DFB-Team bleibt noch bis kommenden Mittwoch am Campus zusammen, ehe es sich am 8. Juli in Westerburg zum finalen Lehrgang vor der Abreise zur EM in Litauen trifft. Dort trifft Deutschland als EM-Rekordsieger (sechs Titel) in der Gruppenphase am 15. Juli (ab 17 Uhr) auf die Niederlande, am 18. Juli (ab 13 Uhr) auf Irland und zum Abschluss am 21. Juli (ab 13 Uhr) in der Neuauflage des EM-Endspiels von 2023 auf Titelverteidiger Spanien.

