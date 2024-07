U 19-Frauen-EM: Alles möglich in der deutschen Gruppe

Am Wochenende steht bei der U 19-Frauen-Europameisterschaft in Litauen der dritte und letzte Spieltag der Gruppenphase an. Was braucht es für die DFB-Auswahl, um weiterzukommen? Welche Kriterien zählen bei Punktgleichheit mehrerer Teams? Welche Mannschaften haben noch Chancen aufs Halbfinale? DFB.de beantwortet alle wichtigen Fragen.

Nach zwei Spieltagen führt das deutsche Team die Vorrundengruppe B mit vier Punkten vor den Niederlanden (ebenfalls vier), Irland und Spanien (jeweils ein Zähler) an. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky am Sonntag (ab 13 Uhr deutscher Zeit) gegen Titelverteidiger Spanien, im Parallelspiel trifft die Niederlande auf Irland. Lediglich die beiden besten Teams der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, das am Mittwoch ausgespielt wird. Das Endspiel ist für Samstag, 27. Juli, angesetzt.

Wie zieht das deutsche Team ins Halbfinale ein?

Bei einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Spanien ist das deutsche Team sicher für das Halbfinale qualifiziert. Sollte die DFB-Auswahl gegen Spanien verlieren, hätten sowohl Deutschland als auch die Spanierinnen vier Punkte. Da bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich zählt, würde sich Spanien in diesem Szenario am deutschen Team vorbeischieben. Das deutsche Team könnte in diesem Fall nur dann noch ins Halbfinale einziehen, wenn Irland gegen die Niederlande gewinnt. Dann hätten alle vier Teams der Gruppe vier Punkte.

Sollte dies eintreffen, entscheidet zunächst der direkte Vergleich aller punktgleichen Teams über die finale Platzierung in der Gruppe. Wenn dies zu keiner eindeutigen Rangfolge führt, entscheidet zuerst das Torverhältnis und dann die Anzahl der geschossenen Tore der Teams. Sollten auch diese Kriterien bei zwei oder mehr Teams gleich sein, werden sie in der oben genannten Reihenfolge nur unter Einbeziehung der direkten Duelle der betreffenden Teams angewandt.

Wie ist der Stand in Gruppe A?

Frankreich steht mit sechs Punkten nach zwei Spielen schon sicher im Halbfinale, während Gastgeber Litauen dieses nicht mehr erreichen kann. Den zweiten Halbfinalplatz in Gruppe A machen somit England und Serbien im Fernduell unter sich aus. Damit sich Serbien noch für das Halbfinale qualifizieren kann, muss das Team heute (ab 17 Uhr) Litauen besiegen, gleichzeitig darf England gegen Frankreich nicht punkten - allerdings müssen die Serbinnen dabei auch 13 Treffer in der Tordifferenz aufholen.

