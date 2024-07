U 19 dreht EM-Gruppenspiel gegen Irland

Die deutschen U 19-Frauen haben den ersten Sieg bei der Europameisterschaft in Litauen eingefahren. In einem umkämpften Spiel schlug das Team von Cheftrainer Michael Urbansky in Jonava Irland mit 2:1 (0:1). Nach Rückstand zur Pause konnten die Joker Leonie Schetter (71.) und Laila Portella (77.) die Partie zu Gunsten der DFB-Auswahl drehen.

Durch den Sieg übernahm der U 19-Rekordeuropameister (sechs Titel) zunächst die Tabellenführung und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Heute (ab 17 Uhr) treffen in der deutschen Gruppe noch die Niederlande auf Spanien. Weiter geht es für die deutsche U 19 am Sonntag (ab 13 Uhr, im kostenlosen Livestream auf DAZN und UEFA.tv), wenn es gegen Spanien, den Finalgegner des Vorjahres geht.

Urbansky: "Geduldig geblieben und starke Moral gezeigt"

"Das war heute das, was man einen Arbeitssieg nennt", resümierte Urbansky. "Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben uns trotz des unglücklichen Rückstands nicht beirren lassen, sind geduldig geblieben und haben eine starke Moral gezeigt."

Der DFB-Trainer weiter: "Unsere Wechsel sind heute voll aufgegangen, das zeigt, welche großartige Qualität wir im Kader haben und während eines Spiels von der Bank bringen können. Ich freue mich sehr für unser Geburtstagskind Leonie und bin stolz auf das gesamte Team. Jetzt werden wir den Schwung in die Vorbereitung auf das Spanien-Spiel mitnehmen und wollen dort den letzten Schritt ins Halbfinale machen."

Chancen im Überfluss, doch Irland trifft

In den ersten 20 Minuten begann die DFB-Auswahl mutig und dominierte. In der fünften Minute zappelte der Ball in Jonava auch erstmals im Netz, allerdings stand Delice Boboy dabei im Abseits. Nur drei Minuten später verpasste Melina Reuter eine scharfe Flanke aufs Tor knapp (8.).

Mit dem Rückenwind kreierten die Deutschen weitere Chancen: Boboy sah in der 13. Minute die einlaufende Estrella Merino Gonzalez und spielte einen klugen Pass in den freien Raum, doch die irische Keeperin Katie Keane eilte aus ihrem Tor und fing den Ball vor Merino Gonzalez ab. Merino Gonzalez war gleich wieder beteiligt, ihr Schuss wurde zur ersten Ecke des Spiels geklärt (15.).

Nach etwa 25 Minuten kam Irland dann besser ins Spiel und schlug gleich mit der ersten Gelegenheit durch Lia O'Leary eiskalt zu. Urbanskys Team versuchte es nun vor allem aus der Distanz, Boboy hatte in der 36. Minuten die beste Chance vor der Pause. Ihr Versuch wurde jedoch zur Ecke geklärt.

Zwei Joker machen den Unterschied

In der zweiten Hälfte taten sich die Deutschen schwer. In der 65. Minute traf die eingewechselte Tessa Blumenberg das Lattenkreuz aus etwa 25 Metern, auch der anschließende Kopfball von Paulina Bartz verfehlte sein Ziel nur um wenige Zentimeter. Scheinbar ein Weckruf für die U 19-Frauen: In der 71. Minute erlöste Leonie Schetter, die heute ihren 18. Geburtstag feiert, die Mannschaft mit ihrem satten Abschluss in den Winkel aus 16 Metern. Drei Minuten später schoss Gonzalez nur knapp am irischen Gehäuse vorbei.

Nur kurze Zeit später war der Jubel erneut groß: Blumenberg flankte scharf in den Strafraum, wo die ebenfalls eingewechselte Laila Portella vor Irlands Torhüterin an den Ball kam und zur deutschen Führung netzte (77.). In der Nachspielzeit verpasste Merino Gonzalez den Pass von Blumenberg und damit die mögliche Entscheidung nur knapp (90.+3). In den Schlussminuten warf Irland alles nach vorne, die Deutschen hielten dem Druck aber Stand und retteten ihren Vorsprung ins Ziel.