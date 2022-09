U 19 beendet erste Qualirunde auf Platz eins

Erfolgreicher Abschluss der ersten Runde: Die U 19-Junioren haben auch ihr drittes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2023 auf Malta gewonnen. Das Team von von DFB-Trainer Guido Streichsbier besiegte die Slowakei 1:0 (0:0) und beendet die erste Phase auf Tabellenplatz eins. Damit wird Deutschland bei der Auslosung zur Eliterunde in Topf eins gesetzt sein und darf auf eine günstige Gruppenkonstellation hoffen.

Entschieden wurde die Partie vor 996 Zuschauer*innen in Braunschweig durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kapitän Umut Tohumcu in der 59. Minute, nachdem die DFB-Auswahl gegen die Slowaken über 90 Minuten tollen Offensivfußball zeigte, die Dominanz jedoch aus dem Spiel heraus nicht in Tore umwandeln konnte. Auch statistisch gesehen war das DFB-Team deutlich überlegen: Insgesamt 18 zu fünf Torschüsse und ein Eckenverhältnis von 7:0 ließen keine Zweifel am verdienten Sieg.

Die Auslosung der Gruppen für die Eliterunde, in der im März die endgültige Teilnahme an der Endrunde ausgespielt wird, erfolgt am 8. Dezember.