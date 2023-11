U 17-WM: Das müssen Fans wissen

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft nimmt an der in Indonesien stattfindenden Weltmeisterschaft teil. 21 Spieler des Jahrgangs 2006 brechen am 4. November nach Jakarta auf. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wie sah der Weg zum Turnier für das deutsche Team aus?

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück hat im Frühsommer bei der Europameisterschaft in Ungarn den Titel geholt. Dieser Erfolg, der erste seit 2009 für eine deutsche U 17-Nationalmannschaft, bedeutete gleichzeitig die sichere WM-Qualifikation. Neben Deutschland sind mit Spanien, England, Frankreich und Polen vier weitere europäische Teams in Indonesien am Start. Letztmals nahm eine deutsche U 17 2017 an einer Weltmeisterschaft, damals in Indien, teil.

Wer steht im Kader?

Insgesamt hat Trainer Wück 21 Spieler nominiert, darunter drei Torhüter. Hier gibt es den kompletten Kader und hier äußert sich Wück zur Nominierung. Der FC Bayern München stellt mit vier Spielern die meisten aller Vereine ab. Von Borussia Dortmund kommen drei, von Mainz 05 und dem 1. FC Köln jeweils zwei Spieler. Dass es ein bunt gemischter Kader ist, unterstreicht die Anzahl an abstellenden Klubs: Insgesamt 14 verschiedene aus Deutschland (zwölf) und je einer aus Spanien und England. Das Grundgerüst der Mannschaft bilden die Führungsspieler, die bereits beim Gewinn der Europameisterschaft wichtige Rollen innehatten.

Wer sind die Gegner in der Gruppenphase?

Wie die Auslosung Mitte September ergab, tritt Deutschland in Gruppe F an. Im Auftaktspiel geht es in Bandung gegen Mexiko. Danach folgt, ebenfalls in Bandung, die Partie gegen Neuseeland und zum Abschluss das Duell mit Venezuela in Jakarta.

Wann findet das Turnier statt?

Die Eröffnungsspiele mit den Teams aus Gruppe A und B steigen am 10. November. Für die deutsche Auswahl beginnt das Turnier zwei Tage später, am 12. November. Anstoß ist um 19 Uhr Ortszeit, also um 13 Uhr deutscher Zeit. Gegen Neuseeland spielt die deutsche U 17 am 15. November (13 Uhr deutscher Zeit), gegen Venezuela zum Abschluss der Gruppenphase am 18. November (10 Uhr).

Die Erst- und Zweitplatzierten der sechs WM-Vierergruppen qualifizieren sich genau wie die vier besten Gruppendritten für die Achtelfinalspiele, die vom 20. bis 22. November ausgetragen werden. Die Viertelfinals finden am 24. und 25. November statt, die beiden Halbfinals am 28. November. Das Endspiel steigt am 2. Dezember im Manahan Stadium in Surakarta.

Wo sind die Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen?

In Deutschland ausschließlich im kostenlosen Livestream von FIFA+ unter plus.fifa.com. Während des Turniers gibt es alle Infos zum Team auf dfb.de. Exklusive Einblicke aus Indonesien bieten wir auch auf den Social-Media-Kanälen der DFB-Junioren. Hier geht’s zum Instagram-Channel.

Mit welchem Ziel nimmt Deutschland am Turnier teil?

Zunächst gilt es, die Gruppenphase zu überstehen. "Danach wollen wir so weit wie möglich kommen", sagt DFB-Trainer Wück. "Mit Mexiko, Venezuela und Neuseeland erwarten uns drei Gegner, die wir sehr ernst nehmen müssen. Vor allem Mexiko, das im Jahr 2023 noch kein einziges Spiel verloren hat, wird uns alles abverlangen." Venezuela und Neuseeland bieten laut Coach Überraschungspotenzial: "Gegner mit so einer Art und Weise, Fußball zu spielen, hatten wir noch nicht. Für uns ist wichtig, gut in das Turnier zu starten."

Wie geht Christian Wück die WM an?

Der Cheftrainer erinnert vor dem Abflug nach Indonesien daran, dass die U 17 im fernen Asien die besondere Ehre hat, ein ganzes Land fußballerisch zu repräsentieren: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst, Deutschland als Europameister zu vertreten." In die Gruppenphase wollen Coach und Mannschaft mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein gehen: "Die Tugenden, die den deutschen Fußball immer ausgezeichnet haben, haben uns im Juni zum EM-Titel verholfen. Wenn wir auch ein bisschen Spielglück auf unserer Seite haben, bleiben wir sehr lange in Indonesien. Wir sind in der Lage, auch bei einer Weltmeisterschaft um den Titel mitzuspielen."

[jf]