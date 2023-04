U 17-Sonderspielrunde: Noch fünf Hauptrundenplätze zu vergeben

Nach dem 3. Spieltag der B-Junioren-Sonderspielrunde stehen in fünf von zehn Gruppen die Hauptrundenteilnehmer fest. In den drei Fünfergruppen entscheidet der 4. Spieltag am kommenden Wochenende, auch in zwei Vierergruppen wird jeweils noch ein Platz ausgespielt.

Nach der Vorrunde mit sieben Vierer- und drei Fünfergruppen beginnt die zweigeteilte Hauptrunde: In der "Liga A" treffen die Gruppensieger und Gruppenzweiten auf die Endrundenteilnehmer um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Die Endrundenteilnehmer überspringen die Vorrunde und nehmen automatisch an der Hauptrunde teil. Die anderen Vorrundenteilnehmer spielen in der "Liga B" in einer einfachen Runde die Platzierungen aus.

Der 3. Spieltag

Gruppe A: SpVgg Unterhaching - FC Augsburg 2:4, TSV 1860 München - FC Bayern München 1:5, FC Augsburg - TSV 1860 München (29.04., 12 Uhr)

Gruppe B: Stuttgarter Kickers - SC Freiburg 3:2, VfB Stuttgart - Karlsruher SC 2:1

Gruppe C: FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98 3:0, FC-Astoria Walldorf - 1. FC Saarbrücken 5:2.

Gruppe D: 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 6:1, Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth 3:1

Gruppe E: SF Siegen - Bayer 04 Leverkusen 0:2, Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 0:2, spielfrei: SV Deutz 05

Gruppe F: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2:2, Fortuna Köln - Borussia Dortmund 1:6, spielfrei: FC Hennef

Gruppe G: RB Leipzig - FC Erzgebirge Aue 3:1, Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena 2:1, spielfrei: Dynamo Dresden

Gruppe H: Hannover 96 - SC Paderborn 07 4:0, SV Meppen - Preußen Münster 1:3

Gruppe I: FC Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg 3:1, 1. FC Union Berlin - Hertha BSC (26.04., 18 Uhr)

Gruppe J: SV Werder Bremen FC St. Pauli 7:1, Hamburger SV - Niendorfer TSV 1:4

*Teams in fett geschrieben sind für die Hauptrunde qualifiziert.

[dfb]