Terminplan für Sonderspielrunden der A- und B-Junioren veröffentlicht

Der Spielplan und die Gruppeneinteilung für die Sonderspielrunde der A- und B-Junioren stehen fest. Die erste Phase, die regionale Vorrunde, startet bei den A-Junioren am Sonntag, 26. März. Der Anpfiff für die insgesamt 22 Partien ist um 11 Uhr, darunter auch das Derby 1860 München gegen den FC Bayern München. Die Vorrunde der A-Junioren-Sonderspielrunde umfasst elf Gruppen mit jeweils vier Teams. Die weiteren Spieltage finden am 2. April (ab 11 Uhr) und am 16. April (ab 11 Uhr) statt.

Die B-Junioren starten eine Woche später am 2. April (ab 11 Uhr). Dann trifft beispielsweise die SpVgg Greuther Fürth auf den SSV Jahn Regensburg. Diese Sonderspielrunde ist in der Vorrunde in zehn Gruppen gegliedert. Dabei gibt es sieben Vierergruppen, die noch am 16. April (ab 11 Uhr) und am 23. April (ab 11 Uhr) antreten. Die drei Fünfergruppen spielen zusätzlich einen Mittwochspieltag am 12. April (ab 18.30 Uhr) sowie am 30. April (ab 11 Uhr). Bei der Gruppeneinteilung wurde auf möglichst regionale Aspekte geachtet, sodass die Fahrstrecken zwischen den Spielorten möglichst kurz sind.

Hauptrunde mit zwei Ligen

Nach der Vorrunde beginnt die Hauptrunde: In der "Liga A" treffen die Gruppensieger und Gruppenzweiten auf die Endrundenteilnehmer um die Deutsche Meisterschaft der A- und B-Junioren. Die Endrundenteilnehmer überspringen die Vorrunde und nehmen automatisch an der Hauptrunde teil. Die anderen Vorrundenteilnehmer spielen in der "Liga B" in einer einfachen Runde die Platzierungen aus.

Die Sonderspielrunde ist ein einmalig stattfindender Wettbewerb, der die Saison 2022/2023 der A-Junioren- und B-Junioren-Bundesligen ergänzen wird. Denn beide wurden in der Saison 2022/2023 in einer einfachen Runde gespielt statt im Regelspielbetrieb mit Hin- und Rückrunde. Die Entscheidung dafür war im Winter 2021/2022 frühzeitig mit dem Ziel der Planungssicherheit aller Beteiligten aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie getroffen worden, um eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, sofern es erneut zu pandemiebedingten Verzögerungen im Spielplan gekommen wäre. Die Sonderspielrunde bietet nun die Chance, zusätzliche Wettkampfminuten zu sammeln. Die Teilnahme an der jeweiligen Sonderspielrunde ist für alle Vereine der A- und B-Junioren-Bundesligen möglich.

[tig]